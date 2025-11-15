https://ria.ru/20251115/chp-2055174400.html
Мужчина проник в чужую квартиру в Подмосковье и умер
Мужчина проник в квартиру к незнакомой женщине и выпал из окна в Звенигороде, заведено дело, сообщает ГСУ СК России по Московской области. РИА Новости, 15.11.2025
происшествия
россия
звенигород
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
звенигород
московская область (подмосковье)
Новости
