Рейтинг@Mail.ru
Мужчина проник в чужую квартиру в Подмосковье и умер - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 15.11.2025 (обновлено: 14:51 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/chp-2055174400.html
Мужчина проник в чужую квартиру в Подмосковье и умер
Мужчина проник в чужую квартиру в Подмосковье и умер - РИА Новости, 15.11.2025
Мужчина проник в чужую квартиру в Подмосковье и умер
Мужчина проник в квартиру к незнакомой женщине и выпал из окна в Звенигороде, заведено дело, сообщает ГСУ СК России по Московской области. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T14:46:00+03:00
2025-11-15T14:51:00+03:00
происшествия
россия
звенигород
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972958207_9:0:1424:796_1920x0_80_0_0_312e32d985b5cf1e72af3c5e95f77b7d.jpg
https://ria.ru/20251112/moskva-2054611678.html
россия
звенигород
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972958207_91:0:1152:796_1920x0_80_0_0_eb66199471eaf7c629ac1c2ca082c9df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, звенигород, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Звенигород, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Мужчина проник в чужую квартиру в Подмосковье и умер

Мужчина проник в чужую квартиру в Звенигороде и умер, заведено дело

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Мужчина проник в квартиру к незнакомой женщине и выпал из окна в Звенигороде, заведено дело, сообщает ГСУ СК России по Московской области.
"Следователем следственного отдела по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности жилища с применением насилия, а также умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью (часть 2 статьи 139 УК РФ, часть 1 статьи 112 УК РФ). По факту обнаружения тела неизвестного мужчины <...> проводится проверка", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что 14 ноября в Звенигороде неизвестный мужчина проник в квартиру дома, где напал на ранее незнакомую ему женщину, вел себя неадекватно, а позже, после прибытия в квартиру по вызову сотрудников МЧС, попытался скрыться через окно, от травм он скончался на месте.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Москве мать убила ребенка
12 ноября, 21:16
 
ПроисшествияРоссияЗвенигородМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала