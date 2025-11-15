Число пострадавших при пожаре в Эсейса выросло до 25

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в результате крупного пожара в аргентинском городе Эсейса выросло до 25, но никто из них не находится в тяжелом состоянии, сообщили местные СМИ.

Мощный взрыв в индустриальном парке города прогремел в ночь на субботу. Начался крупный пожар, огонь охватил пять заводов, однако пожарные стараются не допустить его распространения. Телеканал C5N ранее приводил данные, согласно которым 20 человек пострадали.

"Было по меньшей мере 25 пострадавших", - говорится в сообщении телеканала TN.

По данным газеты Nación, в больницы доставили только восемь из них, но их уже всех выписали. Издание уточнило со ссылкой на пожарных, что тушение может занять 24-36 часов.