Число пострадавших при пожаре в Эсейса выросло до 25
16:09 15.11.2025 (обновлено: 16:12 15.11.2025)
Число пострадавших при пожаре в Эсейса выросло до 25
Число пострадавших в результате крупного пожара в аргентинском городе Эсейса выросло до 25, но никто из них не находится в тяжелом состоянии, сообщили местные... РИА Новости, 15.11.2025
в мире
в мире
В мире
Число пострадавших при пожаре в Эсейса выросло до 25

© AP Photo / Rodrigo AbdЛиквидация пожара в индустриальном парке аргентинского города Эсейса. 15 ноября 2025
© AP Photo / Rodrigo Abd
Ликвидация пожара в индустриальном парке аргентинского города Эсейса. 15 ноября 2025
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в результате крупного пожара в аргентинском городе Эсейса выросло до 25, но никто из них не находится в тяжелом состоянии, сообщили местные СМИ.
Мощный взрыв в индустриальном парке города прогремел в ночь на субботу. Начался крупный пожар, огонь охватил пять заводов, однако пожарные стараются не допустить его распространения. Телеканал C5N ранее приводил данные, согласно которым 20 человек пострадали.
"Было по меньшей мере 25 пострадавших", - говорится в сообщении телеканала TN.
По данным газеты Nación, в больницы доставили только восемь из них, но их уже всех выписали. Издание уточнило со ссылкой на пожарных, что тушение может занять 24-36 часов.
Причины взрыва пока остаются неизвестными.
Пожарная машина в Норвегии - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
В Норвегии вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе
2 мая, 16:41
 
