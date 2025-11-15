https://ria.ru/20251115/chernigov-2055182703.html
В Черниговской области поврежден важный энергообъект
В Черниговской области поврежден важный энергообъект - РИА Новости, 15.11.2025
В Черниговской области поврежден важный энергообъект
Значительная часть Черниговской области обесточена из-за повреждения энергетического объекта в Нежинском районе, сообщает украинская региональная энергокомпания РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T15:37:00+03:00
2025-11-15T15:37:00+03:00
2025-11-15T15:37:00+03:00
в мире
черниговская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_fcf4482634d8f49535584d31312ee578.jpg
https://ria.ru/20251113/energetika-2054226321.html
черниговская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_df9943bd114940f184b2349c0468522e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черниговская область, украина
В мире, Черниговская область, Украина
В Черниговской области поврежден важный энергообъект
Большая часть Черниговской области обесточена из-за повреждения энергообъекта