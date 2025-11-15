Рейтинг@Mail.ru
В Чехии один охотник случайно застрелил другого - РИА Новости, 15.11.2025
21:47 15.11.2025
В Чехии один охотник случайно застрелил другого
В Чехии один охотник случайно застрелил другого - РИА Новости, 15.11.2025
В Чехии один охотник случайно застрелил другого
Во время охоты в районе города Кладрубы на западе Чехии 70-летний мужчина в результате, судя по всему, неудачного выстрела одного из коллег-охотников получил... РИА Новости, 15.11.2025
в мире
чехия
чехия
2025
в мире, чехия
В мире, Чехия
В Чехии один охотник случайно застрелил другого

В Чехии во время охоты мужчина получил смертельное пулевой ранение в голову

© Fotolia / lightpoet Автомобили полиции Чехии
Автомобили полиции Чехии - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Fotolia / lightpoet
Автомобили полиции Чехии. Архивное фото
ПРАГА, 15 ноя – РИА Новости. Во время охоты в районе города Кладрубы на западе Чехии 70-летний мужчина в результате, судя по всему, неудачного выстрела одного из коллег-охотников получил пулевое ранение в голову и скончался на месте, сообщила журналистам пресс-секретарь управления полиции Пльзеньского края Ива Вршецка.
«
"Субботняя охота в районе города Кладрубы для одного из ее участников закончилась трагически. Мужчина в возрасте 70 лет получил ранение от, судя по всему, нечаянного прямого выстрела в голову от кого-то из коллег. Оперативно прибывшие медики констатировали смерть мужчины на месте", - сказала Вршецка.
По словам пресс-секретаря, полиция уже приступила к расследованию причин происшествия. Проведение охоты в этом районе временно запрещено.
В миреЧехия
 
 
