В Чехии один охотник случайно застрелил другого
В Чехии один охотник случайно застрелил другого - РИА Новости, 15.11.2025
В Чехии один охотник случайно застрелил другого
Во время охоты в районе города Кладрубы на западе Чехии 70-летний мужчина в результате, судя по всему, неудачного выстрела одного из коллег-охотников получил...
чехия
В Чехии один охотник случайно застрелил другого
В Чехии во время охоты мужчина получил смертельное пулевой ранение в голову
ПРАГА, 15 ноя – РИА Новости. Во время охоты в районе города Кладрубы на западе Чехии 70-летний мужчина в результате, судя по всему, неудачного выстрела одного из коллег-охотников получил пулевое ранение в голову и скончался на месте, сообщила журналистам пресс-секретарь управления полиции Пльзеньского края Ива Вршецка.
«
"Субботняя охота в районе города Кладрубы для одного из ее участников закончилась трагически. Мужчина в возрасте 70 лет получил ранение от, судя по всему, нечаянного прямого выстрела в голову от кого-то из коллег. Оперативно прибывшие медики констатировали смерть мужчины на месте", - сказала Вршецка.
По словам пресс-секретаря, полиция уже приступила к расследованию причин происшествия. Проведение охоты в этом районе временно запрещено.