В Улан-Удэ построят девять путепроводов

УЛАН-УДЭ, 15 ноя - РИА Новости. Девять путепроводов будет построено в столице Бурятии до 2030 года в рамках реализации мастер-плана по развитию Улан-Удэ, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.
В ходе прямой линии Цыденова с жителями региона в видеообращении жительница Улан-Удэ пожаловалась на сложную ситуацию с пробками на дорогах.
"Такого не было ни в одном мастер-плане дальневосточных городов, таких прецедентов не было, чтобы сразу девять путепроводов в ограниченный период до конца 2030 года было построено. Мы уже сейчас ведем проектирование, в следующем году начинаем строить путепровод в Стеклозаводе, это, по сути, альтернатива переезду на Элеваторе. В следующем году начинаем строить Читинский путепровод... Путепровод в Горьком тоже у нас в ближайших планах, в следующем году мы финансируем проектирование, а в 2027 году начинаем его строительство", - сказал Цыденов во время прямого эфира.
Он отметил, что путепроводы будут также построены в поселках Онохой, Заиграево, в Улан-Удэ поселках Комушка, Почтовый, Южный и на проспекте Автомобилистов.
Мастер-планы развития 25 дальневосточных городов разработаны по поручению президента РФ Владимира Путина. В Улан-Удэ в рамках мастер-плана предусмотрена комплексная реконструкция центральной части города, проводится обновление инженерной инфраструктуры, строительство новой школы на 760 мест, запланированы блaгoycтpoйcтвo нaбepeжнoй, строительство здания театра песни и танца "Бaйкaл", национального музея, межвузовского кaмпycа мирового уровня.