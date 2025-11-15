В Улан-Удэ построят девять путепроводов

УЛАН-УДЭ, 15 ноя - РИА Новости . Девять путепроводов будет построено в столице Бурятии до 2030 года в рамках реализации мастер-плана по развитию Улан-Удэ, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Он отметил, что путепроводы будут также построены в поселках Онохой, Заиграево, в Улан-Удэ поселках Комушка, Почтовый, Южный и на проспекте Автомобилистов.