В Улан-Удэ третий мост достроят в 2027 году

УЛАН-УДЭ, 15 ноя - РИА Новости. Третий мост через реку Уда в Улан-Удэ будет достроен в 2027 году, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

В ходе прямой линии с жителями региона Цыденову задали вопрос о планах по строительству третьего моста. По его словам, 17 ноября состоится суд по расторжению контракта с компанией "Хотьковский автомост", которая не выполнила обязательства по строительству в обозначенные сроки.

"После расторжения будет произведена оценка выполненных и невыполненных работ, новое осмечивание. Будет проведен новый конкурс, заключен новый контракт. Пока мы в 2027 год укладываемся", - сказал Цыденов во время прямого эфира.

По его словам, на сегодня основной объект – сам мост – построен, организованы подъезды к нему, осталось сделать проезд под участком железной дороги и провести завершающие инфраструктурные работы. Глава Бурятии подчеркнул, что финансирования на оставшиеся работы достаточно - Росавтодором предусмотрен бюджет, рассчитанный на достройку третьего моста, он сохраняется за Бурятией.

Ранее пресс-служба правительства Бурятии сообщала, что региональные власти в одностороннем порядке расторгают контракт с генеральным подрядчиком "Хотьковский автомост", так как в установленные сроки ему не удалось реализовать проект. Стоимость строительства моста - более 7 миллиардов рублей, инвестировано в него порядка 4,2 миллиардов рублей.