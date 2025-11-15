Рейтинг@Mail.ru
В Улан-Удэ третий мост достроят в 2027 году
14:11 15.11.2025
В Улан-Удэ третий мост достроят в 2027 году
Третий мост через реку Уда в Улан-Удэ будет достроен в 2027 году, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. РИА Новости, 15.11.2025
2025
В Улан-Удэ третий мост достроят в 2027 году

Вид на Улан-Удэ
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вид на Улан-Удэ. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 15 ноя - РИА Новости. Третий мост через реку Уда в Улан-Удэ будет достроен в 2027 году, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
В ходе прямой линии с жителями региона Цыденову задали вопрос о планах по строительству третьего моста. По его словам, 17 ноября состоится суд по расторжению контракта с компанией "Хотьковский автомост", которая не выполнила обязательства по строительству в обозначенные сроки.
"После расторжения будет произведена оценка выполненных и невыполненных работ, новое осмечивание. Будет проведен новый конкурс, заключен новый контракт. Пока мы в 2027 год укладываемся", - сказал Цыденов во время прямого эфира.
По его словам, на сегодня основной объект – сам мост – построен, организованы подъезды к нему, осталось сделать проезд под участком железной дороги и провести завершающие инфраструктурные работы. Глава Бурятии подчеркнул, что финансирования на оставшиеся работы достаточно - Росавтодором предусмотрен бюджет, рассчитанный на достройку третьего моста, он сохраняется за Бурятией.
Ранее пресс-служба правительства Бурятии сообщала, что региональные власти в одностороннем порядке расторгают контракт с генеральным подрядчиком "Хотьковский автомост", так как в установленные сроки ему не удалось реализовать проект. Стоимость строительства моста - более 7 миллиардов рублей, инвестировано в него порядка 4,2 миллиардов рублей.
Вопрос о строительстве моста через реку Уду в столице Бурятии был поднят на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 14 декабря 2017 года. Правительству было поручено решить данный вопрос.
Республика Бурятия Улан-Удэ Россия Алексей Цыденов Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
 
 
