https://ria.ru/20251115/buryatiya-2055168782.html
В Улан-Удэ третий мост достроят в 2027 году
В Улан-Удэ третий мост достроят в 2027 году - РИА Новости, 15.11.2025
В Улан-Удэ третий мост достроят в 2027 году
Третий мост через реку Уда в Улан-Удэ будет достроен в 2027 году, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T14:11:00+03:00
2025-11-15T14:11:00+03:00
2025-11-15T14:44:00+03:00
республика бурятия
улан-удэ
россия
алексей цыденов
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724835_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_7b77a129f3d69bc63b18e58947e28e89.jpg
https://ria.ru/20251110/politsiya-2053482368.html
республика бурятия
улан-удэ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724835_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_4895c06ef04bd9ad19778e0bac391ad2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия, улан-удэ, россия, алексей цыденов, федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Республика Бурятия, Улан-Удэ, Россия, Алексей Цыденов, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
В Улан-Удэ третий мост достроят в 2027 году
В Улан-Удэ третий мост через реку Уда будет достроен в 2027 году
УЛАН-УДЭ, 15 ноя - РИА Новости. Третий мост через реку Уда в Улан-Удэ будет достроен в 2027 году, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
В ходе прямой линии с жителями региона Цыденову задали вопрос о планах по строительству третьего моста. По его словам, 17 ноября состоится суд по расторжению контракта с компанией "Хотьковский автомост", которая не выполнила обязательства по строительству в обозначенные сроки.
"После расторжения будет произведена оценка выполненных и невыполненных работ, новое осмечивание. Будет проведен новый конкурс, заключен новый контракт. Пока мы в 2027 год укладываемся", - сказал Цыденов
во время прямого эфира.
По его словам, на сегодня основной объект – сам мост – построен, организованы подъезды к нему, осталось сделать проезд под участком железной дороги и провести завершающие инфраструктурные работы. Глава Бурятии
подчеркнул, что финансирования на оставшиеся работы достаточно - Росавтодором
предусмотрен бюджет, рассчитанный на достройку третьего моста, он сохраняется за Бурятией.
Ранее пресс-служба правительства Бурятии сообщала, что региональные власти в одностороннем порядке расторгают контракт с генеральным подрядчиком "Хотьковский автомост", так как в установленные сроки ему не удалось реализовать проект. Стоимость строительства моста - более 7 миллиардов рублей, инвестировано в него порядка 4,2 миллиардов рублей.
Вопрос о строительстве моста через реку Уду в столице Бурятии был поднят на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
14 декабря 2017 года. Правительству было поручено решить данный вопрос.