БУДАПЕШТ, 15 ноя — РИА Новости. Желание Брюсселя втянуть Киев в Евросоюз предполагает приход в этот блок украинской мафии и войны, считает венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

« "Брюссель хочет как можно скорее втянуть Украину в Евросоюз, что также означало бы импорт войны, украинской мафии и некачественного зерна", — сказал он на проправительственном митинге в Дьёре.

В числе прочих угроз политики ЕС национальным интересам министр назвал пропаганду ЛГБТ* среди детей и завоз мигрантов. По его словам, лишь премьер Виктор Орбан и его правительство могут защитить Венгрию , а Брюссель и Киев заинтересованы в приходе к власти оппозиции, которая одобрит евроинтеграцию Украины.

"Вчера посол Украины ясно дал понять, что они хотят смены власти. Они хотят втянуть Венгрию в войну, <...> привезти в Венгрию мигрантов и насаждать гендерную идеологию", — подытожил Сийярто

Несколько европейских стран выступают против присоединения Украины к ЕС. Орбан ранее заявлял, что юридически обязывающее решение по вступлению Украины нельзя принять, потому что Венгрия его не поддержит, а этот вопрос нужно решать единогласно.

Украина получила статус страны-кандидата в июне 2022 года вместе с Молдавией . Однако в самом союзе признавали, что это было по большей части символическое решение с целью поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой. В июне 2024-го в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ними и Евросоюзом, таким образом запустив процесс переговоров о вступлении.

Эти шаги не означают обязательного принятия в объединение и ни к чему не обязывают Брюссель: они лишь знаменуют начало достаточно длительного пути по вступлению в Евросоюз. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012 года. Последней в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявляла, что Украина и Молдавия будут готовы завершить переговоры о вступлении к концу 2028 года. ЕК рассчитывает, что они начнутся до конца 2025-го: это следует из заявления, где представлен обзор по прогрессу стран-кандидатов в проведении реформ, необходимых для членства.

Источник в Москве ранее заявлял РИА Новости, что подготовка Брюсселя к приему Киева и Кишинева в сообщество в обход Будапешта не делает чести ни Еврокомиссии, ни Евросоюзу. При этом Украина и Молдавия в обозримой перспективе не будут соответствовать критериям организации.