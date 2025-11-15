Рейтинг@Mail.ru
Сийярто раскритиковал желание Брюсселя втянуть Украину в ЕС
17:37 15.11.2025 (обновлено: 19:46 15.11.2025)
Сийярто раскритиковал желание Брюсселя втянуть Украину в ЕС
Желание Брюсселя втянуть Киев в Евросоюз предполагает приход в этот блок украинской мафии и войны, считает венгерский министр иностранных дел и... РИА Новости, 15.11.2025
в мире
украина
венгрия
петер сийярто
виктор орбан
евросоюз
еврокомиссия
мид венгрии
украина
венгрия
Сийярто раскритиковал желание Брюсселя втянуть Украину в ЕС

Сийярто: желание Брюсселя втянуть Украину в ЕС означает импорт украинской мафии

БУДАПЕШТ, 15 ноя — РИА Новости. Желание Брюсселя втянуть Киев в Евросоюз предполагает приход в этот блок украинской мафии и войны, считает венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«
"Брюссель хочет как можно скорее втянуть Украину в Евросоюз, что также означало бы импорт войны, украинской мафии и некачественного зерна", — сказал он на проправительственном митинге в Дьёре.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Глава МИД Польши рассказал, почему Украина не вступит в ЕС
13 ноября, 22:00
В числе прочих угроз политики ЕС национальным интересам министр назвал пропаганду ЛГБТ* среди детей и завоз мигрантов. По его словам, лишь премьер Виктор Орбан и его правительство могут защитить Венгрию, а Брюссель и Киев заинтересованы в приходе к власти оппозиции, которая одобрит евроинтеграцию Украины.
"Вчера посол Украины ясно дал понять, что они хотят смены власти. Они хотят втянуть Венгрию в войну, <...> привезти в Венгрию мигрантов и насаждать гендерную идеологию", — подытожил Сийярто.
Несколько европейских стран выступают против присоединения Украины к ЕС. Орбан ранее заявлял, что юридически обязывающее решение по вступлению Украины нельзя принять, потому что Венгрия его не поддержит, а этот вопрос нужно решать единогласно.
Украина получила статус страны-кандидата в июне 2022 года вместе с Молдавией. Однако в самом союзе признавали, что это было по большей части символическое решение с целью поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой. В июне 2024-го в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ними и Евросоюзом, таким образом запустив процесс переговоров о вступлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Был наш бастион, а будет путинский трамплин: Европа все поняла про Украину
08:00
Эти шаги не означают обязательного принятия в объединение и ни к чему не обязывают Брюссель: они лишь знаменуют начало достаточно длительного пути по вступлению в Евросоюз. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012 года. Последней в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявляла, что Украина и Молдавия будут готовы завершить переговоры о вступлении к концу 2028 года. ЕК рассчитывает, что они начнутся до конца 2025-го: это следует из заявления, где представлен обзор по прогрессу стран-кандидатов в проведении реформ, необходимых для членства.
Источник в Москве ранее заявлял РИА Новости, что подготовка Брюсселя к приему Киева и Кишинева в сообщество в обход Будапешта не делает чести ни Еврокомиссии, ни Евросоюзу. При этом Украина и Молдавия в обозримой перспективе не будут соответствовать критериям организации.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Крыму заявили, что конфликт на Украине объединил "мертвый проект" ЕС
17:12
 
В миреУкраинаВенгрияПетер СийяртоВиктор ОрбанЕвросоюзЕврокомиссияМИД Венгрии
 
 
