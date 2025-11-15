В Британии 14000 преступников отпустили после извинений, сообщил Daily Mail

По информации Daily Mail, в общей сложности за последние три года более 412 тысяч правонарушителей избежали судимости в Великобритании, поскольку вместо предъявления обвинений их просто просили извиниться. При этом газета со ссылкой на полученные сведения пишет, что мягкие постановления применялись и в случае серьёзных преступлений: более 2,9 тысячи совершивших сексуальные преступления, в том числе в отношении детей, в стране не предстали перед судом, поскольку принесли извинения. Кроме того, газета сообщает, что после извинений избежать обвинений смогли хранившие непристойные фотографии детей, совершившие похищения детей и жестоко обращавшиеся с детьми лица.