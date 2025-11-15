В Британии 14000 преступников отпустили после извинений, сообщил Daily Mail

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Тысячи иностранных преступников в Великобритании, в том числе насильники и наркоторговцы, избежали наказания, потому что извинились за содеянное, сообщает издание Daily Mail.
Как пишет газета, в Великобритании для незначительных преступлений были введены "постановления об общественном урегулировании", требующие от преступников извинений за свои действия. Отмечается, что они часто применяются при воровстве в магазинах и вводились для того, чтобы позволить проблемным подросткам и лицам, совершившим правонарушение впервые, избежать судимости и вернуться к нормальной жизни.
"Лица, совершившие преступления сексуального характера, торговцы наркотиками и жестокие бандиты были среди 14 тысяч иностранных преступников, которым позволили избежать обвинительного приговора, поскольку они извинились за свои преступления", - говорится в сообщении.
Издание со ссылкой на полученную от британских полицейских управлений информацию пишет, что перед судом не предстали совершившие сексуальные преступления лица из Албании, Конго, Ирана, Филиппин, Венгрии, Польши, Латвии, Румынии, Индии, Франции, Литвы, Пакистана, Непала, Алжира, Сирии, Нигерии и Зимбабве.
По информации Daily Mail, в общей сложности за последние три года более 412 тысяч правонарушителей избежали судимости в Великобритании, поскольку вместо предъявления обвинений их просто просили извиниться. При этом газета со ссылкой на полученные сведения пишет, что мягкие постановления применялись и в случае серьёзных преступлений: более 2,9 тысячи совершивших сексуальные преступления, в том числе в отношении детей, в стране не предстали перед судом, поскольку принесли извинения. Кроме того, газета сообщает, что после извинений избежать обвинений смогли хранившие непристойные фотографии детей, совершившие похищения детей и жестоко обращавшиеся с детьми лица.
При этом издание отмечает, что число иностранных преступников может быть намного выше, поскольку некоторые подразделения не смогли предоставить данные или сообщить, откуда прибыли правонарушители.
"Эти цифры подчёркивают абсурдное состояние британской системы правосудия", - заключает газета.
В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.