Лондон слепо следует пути Байдена, заявил глава РФПИ

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Лондон по-прежнему отказывается признать ошибки в вопросах миграции и преступности и слепо следует губительному пути экс-президента США Джо Байдена, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.