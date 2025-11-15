Лондон слепо следует пути Байдена, заявил глава РФПИ

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Лондон по-прежнему отказывается признать ошибки в вопросах миграции и преступности и слепо следует губительному пути экс-президента США Джо Байдена, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Лидеры Великобритании по-прежнему отказываются признать катастрофические леворадикальные ошибки в вопросах иммиграции, преступности и цензуры, слепо следуя губительному пути и культуре нулевой ответственности Байдена", - написал Дмитриев в соцсети Х.
В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.
