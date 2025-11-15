СМИ: Британия подталкивает Польшу к закупке шведских подлодок

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подталкивает польские власти к заключению многомиллиардного контракта на закупку подводных лодок шведской компании Saab, передает агентство Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подталкивает польские власти к заключению многомиллиардного контракта на закупку подводных лодок шведской компании Saab, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.

Польский подводный флот находится в плачевном состоянии, так как состоит лишь из одной устаревшей подводной лодки типа "Коббен", приобретенной ранее у Швеции . Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 17 октября заявил, что страна рассчитывает в ноябре выбрать поставщика подводных лодок для своих ВМС.

"Премьер-министр Великобритании Кир Стармер агитирует Польшу заключить многомиллиардную сделку по закупке подводных лодок у шведской оборонной компании Saab, эта сделка может включить в себя также договоренности с британской оборонной компанией Babcock", - говорится в сообщении агентства.

Стармер и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в совместном письме утверждают, что предложение Швеции поможет "укрепить безопасность в Балтийском море", заявил агентству источник, ознакомившийся с письмом.

Как отметил неназванный источник из британского правительства, сделки об экспорте военных кораблей и истребителей приносят стране "миллиарды фунтов стерлингов".

Рейтер со ссылкой на польских чиновников передает, что решение страны по программе Orka, подразумевающей модернизацию флота, может быть принято в течение нескольких недель.