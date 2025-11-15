Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Британия подталкивает Польшу к закупке шведских подлодок - РИА Новости, 15.11.2025
04:28 15.11.2025
СМИ: Британия подталкивает Польшу к закупке шведских подлодок
2025-11-15T04:28:00+03:00
2025-11-15T04:28:00+03:00
в мире
швеция
польша
великобритания
кир стармер
владислав косиняк-камыш
ульф кристерссон
в мире, швеция, польша, великобритания, кир стармер, владислав косиняк-камыш , ульф кристерссон
В мире, Швеция, Польша, Великобритания, Кир Стармер, Владислав Косиняк-Камыш , Ульф Кристерссон
© AP Photo / Kin CheungФлаг Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Флаг Великобритании в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подталкивает польские власти к заключению многомиллиардного контракта на закупку подводных лодок шведской компании Saab, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.
Польский подводный флот находится в плачевном состоянии, так как состоит лишь из одной устаревшей подводной лодки типа "Коббен", приобретенной ранее у Швеции. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 17 октября заявил, что страна рассчитывает в ноябре выбрать поставщика подводных лодок для своих ВМС.
"Премьер-министр Великобритании Кир Стармер агитирует Польшу заключить многомиллиардную сделку по закупке подводных лодок у шведской оборонной компании Saab, эта сделка может включить в себя также договоренности с британской оборонной компанией Babcock", - говорится в сообщении агентства.
Стармер и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в совместном письме утверждают, что предложение Швеции поможет "укрепить безопасность в Балтийском море", заявил агентству источник, ознакомившийся с письмом.
Как отметил неназванный источник из британского правительства, сделки об экспорте военных кораблей и истребителей приносят стране "миллиарды фунтов стерлингов".
Рейтер со ссылкой на польских чиновников передает, что решение страны по программе Orka, подразумевающей модернизацию флота, может быть принято в течение нескольких недель.
Ранее издание Defence24 сообщило, что Польша затягивает выбор поставщика подводных лодок для своего военно-морского флота из-за долгого анализа документов в заинтересованных министерствах.
