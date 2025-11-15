МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Кампания по "промывке мозгов" в СМИ подтолкнула некоторых бразильцев к участию в конфликте на Украине на стороне Киева, такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.

"Для большинства это закончилось плохо. Как мы видели, многие обратно приехали покалеченными или погибли, а семьи даже тела не получили. Возможно, что кого-то и в плен взяли", — заключил он.