Рейтинг@Mail.ru
Офицер ВМС объяснил, почему бразильцы воюют за киевский режим - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:33 15.11.2025 (обновлено: 11:45 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/braziliya-2055119751.html
Офицер ВМС объяснил, почему бразильцы воюют за киевский режим
Офицер ВМС объяснил, почему бразильцы воюют за киевский режим - РИА Новости, 15.11.2025
Офицер ВМС объяснил, почему бразильцы воюют за киевский режим
Кампания по "промывке мозгов" в СМИ подтолкнула некоторых бразильцев к участию в конфликте на Украине на стороне Киева, такое мнение высказал в разговоре с РИА... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T05:33:00+03:00
2025-11-15T11:45:00+03:00
в мире
украина
киев
бразилия
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
https://ria.ru/20251113/naemniki-2054646020.html
https://ria.ru/20251115/braziliya-2055115445.html
украина
киев
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0b60deab9138412f6d72909f75068d20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, бразилия, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Украина, Киев, Бразилия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Офицер ВМС объяснил, почему бразильцы воюют за киевский режим

Офицер Фариназу: воюющим за ВСУ бразильцам промыли мозги

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Кампания по "промывке мозгов" в СМИ подтолкнула некоторых бразильцев к участию в конфликте на Украине на стороне Киева, такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.
"Произошла настоящая промывка мозгов. В первую очередь со стороны блогеров в соцсетях и значительной части СМИ. Они убедили этих людей, что воевать на Украине — это круто, это правильно", — сказал собеседник агентства.
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Наемницы из Аргентины, Бразилии, Перу и Колумбии воюют на стороне ВСУ
13 ноября, 04:23
Фариназу подчеркнул, что бразильцы, поехавшие воевать за Киев под таким влиянием, зачастую вообще не имели опыта военной службы.
"Для большинства это закончилось плохо. Как мы видели, многие обратно приехали покалеченными или погибли, а семьи даже тела не получили. Возможно, что кого-то и в плен взяли", — заключил он.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Бразилии считают, что члены банд могли получить боевой опыт в рядах ВСУ
04:14
 
В миреУкраинаКиевБразилияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала