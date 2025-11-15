В Бразилии считают, что члены банд могли получить боевой опыт в рядах ВСУ

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Преступные группировки Бразилии вполне могли отправить на Украину своих членов для получения ими опыта ведения боевых действий, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.

Ранее портал Página 12 опубликовал материал, согласно которому представители крупных бразильских банд "Красная команда" и "Первая столичная команда" едут на Украину за получением навыков ведения боевых действий и за доступом к западному оружию.

"Есть видео предполагаемых преступников, утверждающих, что они уже были на Украине ... Вполне возможно, что бандитские группировки отправили своих представителей на войну, как и картели других стран Латинской Америки", - сказал агентству Фариназу, комментируя возможность такого "обучения" членов банд на Украине.

Он также отметил, что безработные бразильцы, вернувшиеся на родину после участия в боях на Украине, уже могли быть завербованы преступными группировками.

"Влияние этого конфликта на Бразилию вызывает беспокойство", - подчеркнул собеседник.

Полиция Рио-де-Жанейро 28 октября провела масштабную операцию против бразильской банды "Красная команда" в фавелах на севере города с участием около 2,5 тысяч полицейских. В ходе операции погибли, по данным властей, 119 человек, офис омбудсмена штата заявил РИА Новости о 132 погибших.