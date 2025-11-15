Рейтинг@Mail.ru
В Бразилии считают, что члены банд могли получить боевой опыт в рядах ВСУ - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:14 15.11.2025 (обновлено: 04:16 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/braziliya-2055115445.html
В Бразилии считают, что члены банд могли получить боевой опыт в рядах ВСУ
В Бразилии считают, что члены банд могли получить боевой опыт в рядах ВСУ - РИА Новости, 15.11.2025
В Бразилии считают, что члены банд могли получить боевой опыт в рядах ВСУ
Преступные группировки Бразилии вполне могли отправить на Украину своих членов для получения ими опыта ведения боевых действий, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T04:14:00+03:00
2025-11-15T04:16:00+03:00
в мире
украина
бразилия
рио-де-жанейро (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846626225_0:259:3179:2047_1920x0_80_0_0_b6831c5daae3ce477e82507c1d3392d8.jpg
https://ria.ru/20251113/naemniki-2054646020.html
https://ria.ru/20251112/dnr-2054510527.html
украина
бразилия
рио-де-жанейро (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846626225_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_4b95f43254255b37e2a43bc8ef537a47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, бразилия, рио-де-жанейро (город)
В мире, Украина, Бразилия, Рио-де-Жанейро (город)
В Бразилии считают, что члены банд могли получить боевой опыт в рядах ВСУ

Офицер Фариназу: члены банд в Бразилии могли получить боевой опыт в рядах ВСУ

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Флаг Бразилии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Преступные группировки Бразилии вполне могли отправить на Украину своих членов для получения ими опыта ведения боевых действий, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.
Ранее портал Página 12 опубликовал материал, согласно которому представители крупных бразильских банд "Красная команда" и "Первая столичная команда" едут на Украину за получением навыков ведения боевых действий и за доступом к западному оружию.
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Наемницы из Аргентины, Бразилии, Перу и Колумбии воюют на стороне ВСУ
13 ноября, 04:23
"Есть видео предполагаемых преступников, утверждающих, что они уже были на Украине ... Вполне возможно, что бандитские группировки отправили своих представителей на войну, как и картели других стран Латинской Америки", - сказал агентству Фариназу, комментируя возможность такого "обучения" членов банд на Украине.
Он также отметил, что безработные бразильцы, вернувшиеся на родину после участия в боях на Украине, уже могли быть завербованы преступными группировками.
"Влияние этого конфликта на Бразилию вызывает беспокойство", - подчеркнул собеседник.
Полиция Рио-де-Жанейро 28 октября провела масштабную операцию против бразильской банды "Красная команда" в фавелах на севере города с участием около 2,5 тысяч полицейских. В ходе операции погибли, по данным властей, 119 человек, офис омбудсмена штата заявил РИА Новости о 132 погибших.
СМИ сообщали, что преступники использовали БПЛА для сбрасывания гранат на правоохранителей и наблюдения за их передвижением.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В ДНР будут заочно судить наемника из Бразилии, воевавшего за ВСУ
12 ноября, 15:47
 
В миреУкраинаБразилияРио-де-Жанейро (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала