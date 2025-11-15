ВСУ атаковали Белгородскую область 104 БПЛА за сутки

Он добавил, что в Белгородском округе 9 населенных пунктов подверглись атакам 11 БПЛА, 3 из которых сбиты и подавлены, погиб мужчина, Борисовский и Валуйский округа атакованы 13 БПЛА, 6 из которых сбиты и подавлены. По данным главы области, над Вейделевским, Ивнянским и Ровеньским округами подавлен и сбиты три дрона, в Волоконовском округе семь населенных пунктов подверглись атакам 10 БПЛА, 3 из которых подавлены и сбиты, пострадали пять человек. Ракитянский округ атакован 4 БПЛА, один из которых сбит, по Шебекинскому округу нанесены удары 21 БПЛА, 18 из которых сбиты и подавлены, вчера в больницу обратился мужчина, получивший баротравму при детонации дрона в селе Новая Таволжанка 12 ноября. Помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно, уточнил губернатор.