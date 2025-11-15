ВСУ атаковали Белгородскую область 104 БПЛА за сутки

БЕЛГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 округов Белгородской области 104 БПЛА, два человека погибли, семь пострадали, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 53 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 34 боеприпаса, сбиты и подавлены над регионом 44 дрона. За отчетный период различные повреждения выявлены в 12 частных домовладениях, четырех объектах инфраструктуры, двух сельхозпредприятиях, магазине, коммерческом объекте, двух предприятиях и 23 транспортных средствах.
"В Грайворонском округе город Грайворон, посёлок Горьковский, сёла Безымено, Головчино, Гора-Подол, Дорогощь, Дроновка, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз, Рождественка и Сподарюшино подверглись 3 обстрелам с применением 17 боеприпасов и атакам 26 БПЛА, один из которых сбит. В городе Грайворон от ударов дронов по автомобилям погиб мирный житель… В Краснояружском округе по посёлкам Красная Яруга, Прилесье, сёлам Колотиловка и Староселье выпущено 17 снарядов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 16 БПЛА", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском округе 9 населенных пунктов подверглись атакам 11 БПЛА, 3 из которых сбиты и подавлены, погиб мужчина, Борисовский и Валуйский округа атакованы 13 БПЛА, 6 из которых сбиты и подавлены. По данным главы области, над Вейделевским, Ивнянским и Ровеньским округами подавлен и сбиты три дрона, в Волоконовском округе семь населенных пунктов подверглись атакам 10 БПЛА, 3 из которых подавлены и сбиты, пострадали пять человек. Ракитянский округ атакован 4 БПЛА, один из которых сбит, по Шебекинскому округу нанесены удары 21 БПЛА, 18 из которых сбиты и подавлены, вчера в больницу обратился мужчина, получивший баротравму при детонации дрона в селе Новая Таволжанка 12 ноября. Помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно, уточнил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
