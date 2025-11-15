Рейтинг@Mail.ru
Воля и Утяшева вышли из бизнеса по производству батончиков - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
05:42 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/biznes-2055120256.html
Воля и Утяшева вышли из бизнеса по производству батончиков
Воля и Утяшева вышли из бизнеса по производству батончиков - РИА Новости, 15.11.2025
Воля и Утяшева вышли из бизнеса по производству батончиков
Телеведущий Павел Воля и его жена - мастер спорта России по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева - вышли из бизнеса по производству батончиков РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T05:42:00+03:00
2025-11-15T05:42:00+03:00
шоубиз
павел воля
ляйсан утяшева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774752818_541:0:2642:1182_1920x0_80_0_0_652ff06f4f43e967b9f3494ff3a5c358.jpg
https://ria.ru/20251031/znak-2051988883.html
https://ria.ru/20250903/ivleev-2039352037.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774752818_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_908826cbe60a7e879716345ed4c22879.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
павел воля, ляйсан утяшева
Шоубиз, Павел Воля, Ляйсан Утяшева
Воля и Утяшева вышли из бизнеса по производству батончиков

Воля и Утяшева вышли из бизнеса по производству диетических батончиков

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛейсан Утяшева и Павел Воля
Лейсан Утяшева и Павел Воля - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Лейсан Утяшева и Павел Воля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Телеведущий Павел Воля и его жена - мастер спорта России по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева - вышли из бизнеса по производству батончиков без сахара Bono (OOO "Центр полезного питания"), говорится в регистрационных юридических документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, согласно "БИР-аналитик", супруги приобрели равные доли в компании - по 15% - в июле 2024 года. Однако, согласно юридическим документам, в середине сентября 2025 года перестали быть совладельцами, отказавшись от долей.
Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Вдова Шатунова хочет зарегистрировать товарный знак
31 октября, 03:00
В Telegram-канале Bono указано, что их батончики можно приобрести на маркетплейсах, а также в продуктовом магазине "Перекресток", однако ни на одной из площадок нет соответствующих батончиков. Компания, согласно данным "БИР-аналитик", остается действующей.
ООО "Центр полезного питания" было зарегистрировано в 2021 году. Компания производит батончики без сахара. Основным видом деятельности компании, согласно "БИР-аналитик", является производство детского питания и диетических пищевых продуктов. На текущий момент у ООО "ЦПП" один владелец - Саид Абакаров с долей в 70%. Гендиректором с 2023 года является Биярслан Биярсланов.
Чистая прибыль компании в 2024 году составила 46 тысяч против убытка в 1,673 миллиона рублей в 2023 году. Выручка по итогам прошлого года 4,367 миллиона рублей.
Телеведущая Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Ивлеева зарегистрировала новый товарный знак
3 сентября, 13:11
 
ШоубизПавел ВоляЛяйсан Утяшева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала