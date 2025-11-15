МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Европейские страны разработали стратегию по высылке украинских беженцев на родину посредством Интерпола, пишет L’AntiDiplomatico.
"На территории Украины возбуждается любое уголовное дело по любой статье. Затем подается заявление в Интерпол на розыск и экстрадицию, и людей выдают. Людей обвиняют в участии в грабежах, убийствах, ДТП и так далее на территории Украины, даже если они там не были. В конце концов, речь идет о людях, которых пошлют на убой... Конечно, правительства тех стран, на территории которых находятся украинцы, в первую очередь бросят в топку их", — сообщается в статье.
В октябре исследовательский институт IFO провел опрос, по результатам которого менее 50% граждан Украины готовы вернуться домой даже при "самом оптимистичном сценарии". Согласно сообщению IFO, при "самом оптимистичном сценарии" почти каждый второй украинский беженец (47%) был бы готов вернуться в страну, "если бы Украина вернулась к границам 1991 года, получила гарантии безопасности благодаря вступлению в НАТО, имела бы перспективу вступления в ЕС, улучшила бы возможности на рынке труда и боролась бы с коррупцией". При этом в отсутствии этих условий в страну были бы готовы вернуться лишь 3% респондентов.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили украинские соцсети. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
