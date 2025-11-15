Рейтинг@Mail.ru
Украинских беженцев начали возвращать на родину, пишут СМИ - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:25 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/bezhentsy-2055226439.html
Украинских беженцев начали возвращать на родину, пишут СМИ
Украинских беженцев начали возвращать на родину, пишут СМИ - РИА Новости, 15.11.2025
Украинских беженцев начали возвращать на родину, пишут СМИ
Европейские страны разработали стратегию по высылке украинских беженцев на родину посредством Интерпола, пишет L’AntiDiplomatico. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T22:25:00+03:00
2025-11-15T22:25:00+03:00
в мире
украина
киев
европа
евросоюз
интерпол
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000222246_0:79:3071:1806_1920x0_80_0_0_5e999e3a5d71b7129a9684053cd2f026.jpg
https://ria.ru/20251115/frg-2055100962.html
https://ria.ru/20251114/polsha-2055080647.html
https://ria.ru/20251114/zaharova-2054935547.html
украина
киев
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000222246_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a62998d053f74a5eb0dd67ac98daba74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, европа, евросоюз, интерпол, нато
В мире, Украина, Киев, Европа, Евросоюз, Интерпол, НАТО
Украинских беженцев начали возвращать на родину, пишут СМИ

L’AntiDiplomatico: ЕС выдаст украинских беженцев Киеву через Интерпол

© AP Photo / Gregory BullУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Gregory Bull
Украинские беженцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Европейские страны разработали стратегию по высылке украинских беженцев на родину посредством Интерпола, пишет L’AntiDiplomatico.
"Интерпол помогает Киеву обвинять украинских беженцев по всей Европе в вымышленных преступлениях, чтобы депортировать их и отправить на фронт", — говорится в публикации.
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В ФРГ введут новые правила выплаты пособий беженцам с Украины, пишет Bild
Вчера, 00:01
Издание со ссылкой на украинского политолога Александра Семченко отмечает, что по данной схеме уже работают в Польше, во Франции и Германии.
"На территории Украины возбуждается любое уголовное дело по любой статье. Затем подается заявление в Интерпол на розыск и экстрадицию, и людей выдают. Людей обвиняют в участии в грабежах, убийствах, ДТП и так далее на территории Украины, даже если они там не были. В конце концов, речь идет о людях, которых пошлют на убой... Конечно, правительства тех стран, на территории которых находятся украинцы, в первую очередь бросят в топку их", — сообщается в статье.
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Польша помогает украинским беженцам последний год, заявил Навроцкий
14 ноября, 20:46
В октябре исследовательский институт IFO провел опрос, по результатам которого менее 50% граждан Украины готовы вернуться домой даже при "самом оптимистичном сценарии". Согласно сообщению IFO, при "самом оптимистичном сценарии" почти каждый второй украинский беженец (47%) был бы готов вернуться в страну, "если бы Украина вернулась к границам 1991 года, получила гарантии безопасности благодаря вступлению в НАТО, имела бы перспективу вступления в ЕС, улучшила бы возможности на рынке труда и боролась бы с коррупцией". При этом в отсутствии этих условий в страну были бы готовы вернуться лишь 3% респондентов.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили украинские соцсети. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Захарова прокомментировала разговор Зеленского и Мерца о беженцах
14 ноября, 10:27
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаКиевЕвропаЕвросоюзИнтерполНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала