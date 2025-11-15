https://ria.ru/20251115/bespilotniki-2055232604.html
ПВО уничтожила 36 беспилотников ВСУ над регионами России
ПВО уничтожила 36 беспилотников ВСУ над регионами России - РИА Новости, 16.11.2025
ПВО уничтожила 36 беспилотников ВСУ над регионами России
Средства ПВО уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России за вечер, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2025
ПВО уничтожила 36 беспилотников ВСУ над регионами России
МО: средства ПВО перехватили 36 украинских БПЛА над регионами России за 4 часа