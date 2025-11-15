ПВО уничтожила 36 беспилотников ВСУ над регионами России

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 36 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России за вечер, сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, БПЛА перехватили и уничтожили с 19.00 до 23.00.