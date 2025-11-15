Рейтинг@Mail.ru
Над четырьмя регионами России уничтожили восемь украинских дронов - РИА Новости, 15.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:45 15.11.2025 (обновлено: 18:57 15.11.2025)
Над четырьмя регионами России уничтожили восемь украинских дронов
Средства ПВО в период с 14.00 мск до 18.00 мск уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над четырьмя регионами России,... РИА Новости, 15.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
республика крым
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, россия, белгородская область, республика крым, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Республика Крым, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Средства ПВО в период с 14.00 мск до 18.00 мск уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над четырьмя регионами России, сообщило Минобороны РФ.
"Пятнадцатого ноября текущего года в период с 14.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три - над территорией Белгородской области, три - над территорией Республики Крым, один - над территорией Курской области, один - над территорией Брянской области", - говорится в сообщении министерства.

Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелгородская областьРеспублика КрымУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
