Над четырьмя регионами России уничтожили восемь украинских дронов

«

"Пятнадцатого ноября текущего года в период с 14.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три - над территорией Белгородской области, три - над территорией Республики Крым, один - над территорией Курской области, один - над территорией Брянской области", - говорится в сообщении министерства.