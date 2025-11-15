https://ria.ru/20251115/bespilotniki-2055203664.html
Над четырьмя регионами России уничтожили восемь украинских дронов
Средства ПВО в период с 14.00 мск до 18.00 мск уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над четырьмя регионами России,... РИА Новости, 15.11.2025
Минобороны: средства ПВО за четыре часа сбили восемь украинских БПЛА над Россией