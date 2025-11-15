Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области два человека пострадали при ударах украинских дронов
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:13 15.11.2025 (обновлено: 15:16 15.11.2025)
В Белгородской области два человека пострадали при ударах украинских дронов
В Белгородской области два человека пострадали при ударах украинских дронов - РИА Новости, 15.11.2025
В Белгородской области два человека пострадали при ударах украинских дронов
Мужчина и 18-летний парень ранены в результате ударов дронов ВСУ в Белгородском и Валуйском округах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
красный октябрь (донецкая область)
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
белгород
красный октябрь (донецкая область)
происшествия, белгородская область, белгород, красный октябрь (донецкая область), вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Красный Октябрь (Донецкая область), Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области два человека пострадали при ударах украинских дронов

Гладков: в Белгородской области в результате ударов дронов ВСУ ранены 2 человека

Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. 15 ноября 2025
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. 15 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. 15 ноября 2025
БЕЛГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Мужчина и 18-летний парень ранены в результате ударов дронов ВСУ в Белгородском и Валуйском округах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«

"В Валуйском округе на участке автодороги Борки — Казинка в результате удара дрона по автомобилю пострадал 18-летний парень. Попутным транспортом он доставлен в Валуйскую ЦРБ, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавший продолжит лечение в стационаре. Транспорт повреждён", - написал Гладков в Telegram-канале.

Он добавил, что в Белгородском округе в селе Никольское при детонации FPV-дрона мужчина получил осколочные ранения голени и стопы. Медики доставляют пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода.
По словам губернатора, атакам дронов также подверглись села Нечаевка, Красный Октябрь и Устинка. В городе Грайворон FPV-дрон сдетонировал рядом с частным домом.
"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль... В хуторе Екатериновка Волоконовского округа при детонации FPV-дрона посечён кузов и разбиты стёкла микроавтобуса. В хуторе Шаховка после сбросов взрывных устройств с беспилотника в двух частных домах выбиты окна и пробиты кровли, а также повреждены две хозпостройки", - заявил Гладков.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородКрасный Октябрь (Донецкая область)Вячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
