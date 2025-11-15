В Белгородской области два человека пострадали при ударах украинских дронов

БЕЛГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Мужчина и 18-летний парень ранены в результате ударов дронов ВСУ в Белгородском и Валуйском округах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Валуйском округе на участке автодороги Борки — Казинка в результате удара дрона по автомобилю пострадал 18-летний парень. Попутным транспортом он доставлен в Валуйскую ЦРБ, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавший продолжит лечение в стационаре. Транспорт повреждён", - написал Гладков в Telegram-канале .

"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль... В хуторе Екатериновка Волоконовского округа при детонации FPV-дрона посечён кузов и разбиты стёкла микроавтобуса. В хуторе Шаховка после сбросов взрывных устройств с беспилотника в двух частных домах выбиты окна и пробиты кровли, а также повреждены две хозпостройки", - заявил Гладков.