Польша откроет два пункта пропуска на границе с Белоруссией

МИНСК, 15 ноя - РИА Новости. Белорусская сторона официально уведомлена об открытии 17 ноября двух польских пунктов пропуска "Кузница-Белостоцкая" и "Бобровники", таможенные органы полностью готовы к возобновлению движения, сообщил Государственный таможенный комитет (ГТК) Белоруссии.

"Таможенные органы полностью готовы к возобновлению движения в сопредельных белорусских пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица" - таможенные смены укомплектованы, инфраструктура усовершенствована, все имеющиеся здесь технические средства функционируют", - добавили в таможенном комитете.