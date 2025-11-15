Рейтинг@Mail.ru
Польша откроет два пункта пропуска на границе с Белоруссией
09:24 15.11.2025
Польша откроет два пункта пропуска на границе с Белоруссией
Польша откроет два пункта пропуска на границе с Белоруссией - РИА Новости, 15.11.2025
Польша откроет два пункта пропуска на границе с Белоруссией
Белорусская сторона официально уведомлена об открытии 17 ноября двух польских пунктов пропуска "Кузница-Белостоцкая" и "Бобровники", таможенные органы полностью РИА Новости, 15.11.2025
Польша откроет два пункта пропуска на границе с Белоруссией

Польша 17 ноября откроет два пункта пропуска на границе с Белоруссией

МИНСК, 15 ноя - РИА Новости. Белорусская сторона официально уведомлена об открытии 17 ноября двух польских пунктов пропуска "Кузница-Белостоцкая" и "Бобровники", таможенные органы полностью готовы к возобновлению движения, сообщил Государственный таможенный комитет (ГТК) Белоруссии.
"Семнадцатого ноября с 02.00 (по белорусскому времени) будут открыты польские пункты пропуска "Кузница-Белостоцкая" и "Бобровники", о чем официально уведомлена белорусская сторона. Соответствующее постановление подписал вчера министр внутренних дел и администрации Польши", - сообщил ГТК в своем Telegram-канале.
Отмечается, что через "Кузницу" будет разрешено только пассажирское движение, за исключением автобусов, а через "Бобровники" - легковых автомобилей и автобусов, а также грузовиков из стран ЕС, стран-участниц Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии.
"Таможенные органы полностью готовы к возобновлению движения в сопредельных белорусских пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица" - таможенные смены укомплектованы, инфраструктура усовершенствована, все имеющиеся здесь технические средства функционируют", - добавили в таможенном комитете.
Открытие еще двух польских пунктов пропуска позволит улучшить ситуацию в приграничье, подчеркнул таможенный комитет Белоруссии.
Сейчас на границе Польши с Белоруссией из-за решений Варшавы работает лишь один КПП для грузового транспорта ("Козловичи"/ "Кукурыки") и один - для легкового ("Брест"/ "Тересполь").
Премьер-министр Польши Дональд Туск 28 октября заявил, что в ноябре будут открыты два пункта пропуска на границе с Белоруссией – в Бобровниках и в Кузнице. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский 30 октября заявил, что Польша отложила открытие КПП на границе с Белоруссией из-за солидарности с Литвой, которая на месяц закрыла белорусско-литовскую границу.
