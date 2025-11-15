https://ria.ru/20251115/avdeevka-2055230357.html
В освобожденной Авдеевке продолжают находить натовские боеприпасы
В освобожденной Авдеевке продолжают находить натовские боеприпасы - РИА Новости, 15.11.2025
В освобожденной Авдеевке продолжают находить натовские боеприпасы
Натовские боеприпасы продолжают находить в освобожденной Авдеевке в ДНР, рассказал РИА Новости сотрудник МВД по ДНР в Авдеевке Геннадий Герасименков. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T23:20:00+03:00
2025-11-15T23:20:00+03:00
2025-11-15T23:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
россия
донецкая народная республика
александр сырский
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931692143_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_b8cb8c3c4d0faae45c79321f79a23616.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
авдеевка
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931692143_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_b532b6a6fcc356fd4e7766a14b5c5571.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авдеевка, россия, донецкая народная республика, александр сырский, вооруженные силы украины, нато, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Россия, Донецкая Народная Республика, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, НАТО, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В освобожденной Авдеевке продолжают находить натовские боеприпасы
В освобожденной Авдеевке продолжают находить взрывчатку и натовское вооружение