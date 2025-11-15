Рейтинг@Mail.ru
В освобожденной Авдеевке продолжают находить натовские боеприпасы - РИА Новости, 15.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:20 15.11.2025
В освобожденной Авдеевке продолжают находить натовские боеприпасы
В освобожденной Авдеевке продолжают находить натовские боеприпасы
Российские военнослужащие в Авдеевке
Российские военнослужащие в Авдеевке. Архивное фото
АВДЕЕВКА (ДНР), 15 ноя - РИА Новости. Натовские боеприпасы продолжают находить в освобожденной Авдеевке в ДНР, рассказал РИА Новости сотрудник МВД по ДНР в Авдеевке Геннадий Герасименков.
"Работаем поисковыми группами, находим боеприпасы, взрывчатые вещества, натовское вооружение – мины, патроны, гранаты. Работаем поисковыми группами, разделяем по квадратам город и отрабатываем эти квадраты. Находим взрывчатые вещества и боеприпасы в частных домах, в лесопосадках, парках, скверах", — сказал Герасименков.
Он отметил, что обнаруженные боеприпасы, пригодные для использования ВС РФ, передаются российским военнослужащим. Прочие боеприпасы и вооружение производства стран НАТО передаются сотрудникам МЧС для дальнейшего их уничтожения.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля 2024 года главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
