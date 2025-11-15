Российские военные сорвали две контратаки ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали две контратаки в Харьковской области, которые ВСУ пытались провести, чтобы деблокировать свои подразделения, уничтожены 10 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.