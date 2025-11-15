Рейтинг@Mail.ru
Российские военные сорвали две контратаки ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 15.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 15.11.2025 (обновлено: 12:18 15.11.2025)
Российские военные сорвали две контратаки ВСУ в Харьковской области
Российские военные сорвали две контратаки ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали две контратаки в Харьковской области, которые ВСУ пытались провести, чтобы деблокировать свои подразделения, уничтожены 10 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки сорваны две контратаки подразделений 143-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии из районов населенных пунктов Кутьковка и Петровка Харьковской области с целью деблокировать окруженные подразделения противника. Уничтожено десять боевиков", - говорится в сводке российского ведомства.
Минобороны рассказало о действиях ВС России у Купянска
Заголовок открываемого материала