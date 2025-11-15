https://ria.ru/20251115/ataka-2055156873.html
Российские военные сорвали две контратаки ВСУ в Харьковской области
Российские военные сорвали две контратаки ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 15.11.2025
Российские военные сорвали две контратаки ВСУ в Харьковской области
Российские военнослужащие сорвали две контратаки в Харьковской области, которые ВСУ пытались провести, чтобы деблокировать свои подразделения, уничтожены 10... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T12:17:00+03:00
2025-11-15T12:17:00+03:00
2025-11-15T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003911729_0:27:3545:2021_1920x0_80_0_0_4b35d0e4b2b6a041e5879ebb6ce74592.jpg
https://ria.ru/20251115/otrjady-2055156366.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003911729_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_95b57d890e78da258196f1d2bcb2d02a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
Российские военные сорвали две контратаки ВСУ в Харьковской области
Минобороны: ВС России сорвали две контратаки ВСУ в Харьковской области