https://ria.ru/20251115/ataka-2055127291.html
В Ростовской области отразили атаку украинских БПЛА
В Ростовской области отразили атаку украинских БПЛА - РИА Новости, 15.11.2025
В Ростовской области отразили атаку украинских БПЛА
Атака БПЛА отражена в двух районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T08:16:00+03:00
2025-11-15T08:16:00+03:00
2025-11-15T08:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
чертковский район
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
чертковский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f503bfb5e618b5a2b94704d006aaafa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, чертковский район, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Чертковский район, Юрий Слюсарь
В Ростовской области отразили атаку украинских БПЛА
В двух районах Ростовской области отразили атаку БПЛА