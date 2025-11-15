https://ria.ru/20251115/armenija-2055210174.html
В Армении освободили журналиста оппозиционного издания "Антифейк"
В Армении освободили журналиста оппозиционного издания "Антифейк" - РИА Новости, 15.11.2025
В Армении освободили журналиста оппозиционного издания "Антифейк"
Журналист оппозиционного издания "Антифейк" Давид Фиданян освобожден в Армении после двухдневного задержания, сообщил его адвокат Вараздат Арутюнян. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T19:43:00+03:00
2025-11-15T19:43:00+03:00
2025-11-15T19:43:00+03:00
в мире
армения
россия
ереван
серж саргсян
никол пашинян
facebook
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584511507_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57e62a291283e93a2d54b5dd30110877.jpg
https://ria.ru/20250811/armenija-2034621326.html
https://ria.ru/20250711/armeniya-2028492658.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584511507_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_e691a467737d58c9a31e50313c94f404.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, россия, ереван, серж саргсян, никол пашинян, facebook, youtube
В мире, Армения, Россия, Ереван, Серж Саргсян, Никол Пашинян, Facebook, YouTube
В Армении освободили журналиста оппозиционного издания "Антифейк"
В Армении журналист оппозиционного издания освобожден после двух дней задержания
ЕРЕВАН, 15 ноя - РИА Новости. Журналист оппозиционного издания "Антифейк" Давид Фиданян освобожден в Армении после двухдневного задержания, сообщил его адвокат Вараздат Арутюнян.
Фиданян был задержан в четверг по подозрению в препятствовании правосудию. Онлайн-ресурсом "Антифейк" руководит задержанный в тот же день, а затем арестованный на два месяца оппозиционер Нарек Самсонян.
«
"Журналист "Антифейк" Давид Фиданян освобожден из изолятора временного содержания", - написал Арутюнян в соцсети Facebook*.
В пятницу силовики освободили другого задержанного сотрудника "Антифейк" Ишхан Хосровяна.
Ранее другой адвокат Рубен Меликян сообщил, что два армянских оппозиционера Вазген Сагателян и Нарек Самсонян, соведущие популярного канала на YouTube, были задержаны в четверг утром по подозрению в хулиганстве - предположительно, на основании жалобы спикера парламента Алена Симоняна.
Адвокат уточнил, что подобная ситуация возникла после интервью на канале задержанных бывшего президента Армении Сержа Саргсяна
, когда спикер парламента оскорбил ведущих, а они ответили ему в резкой форме, не использовав при этом нецензурных выражений. Меликян заявил, что в действиях оппозиционеров нет состава преступления.
Сагателян и Самсонян были задержаны и в марте 2024 года за оскорбление премьера Армении Никола Пашиняна
и провели под арестом два месяца. В мае 2025 года суд в Ереване
их оправдал.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.