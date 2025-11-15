В Армении освободили журналиста оппозиционного издания "Антифейк"

ЕРЕВАН, 15 ноя - РИА Новости. Журналист оппозиционного издания "Антифейк" Давид Фиданян освобожден в Армении после двухдневного задержания, сообщил его адвокат Вараздат Арутюнян.

Фиданян был задержан в четверг по подозрению в препятствовании правосудию. Онлайн-ресурсом "Антифейк" руководит задержанный в тот же день, а затем арестованный на два месяца оппозиционер Нарек Самсонян.

« "Журналист "Антифейк" Давид Фиданян освобожден из изолятора временного содержания", - написал Арутюнян в соцсети Facebook*.

В пятницу силовики освободили другого задержанного сотрудника "Антифейк" Ишхан Хосровяна.

Ранее другой адвокат Рубен Меликян сообщил, что два армянских оппозиционера Вазген Сагателян и Нарек Самсонян, соведущие популярного канала на YouTube, были задержаны в четверг утром по подозрению в хулиганстве - предположительно, на основании жалобы спикера парламента Алена Симоняна.

Адвокат уточнил, что подобная ситуация возникла после интервью на канале задержанных бывшего президента Армении Сержа Саргсяна , когда спикер парламента оскорбил ведущих, а они ответили ему в резкой форме, не использовав при этом нецензурных выражений. Меликян заявил, что в действиях оппозиционеров нет состава преступления.

Сагателян и Самсонян были задержаны и в марте 2024 года за оскорбление премьера Армении Никола Пашиняна и провели под арестом два месяца. В мае 2025 года суд в Ереване их оправдал.