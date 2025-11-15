В Башкирии арестовали лжеадвоката, обвиняемого в хищении 380 тысяч рублей

Кроме того, обвиняемый, располагая действующей нотариальной доверенностью от своей клиентки по ранее рассмотренному гражданскому делу, подделал ее подпись в акте приема-передачи денежных средств за оказанные юридические услуги на сумму 65 тысяч рублей, в действительности денежные средства она ему не передавала. После этого он представил фиктивный документ в суд в качестве приложения к исковому заявлению от имени доверительницы с требованием о взыскании якобы понесенных расходов на правовую помощь. Однако факт фальсификации вскрылся до вынесения решения суда, сообщает СУСК РФ по региону.