В Башкирии арестовали лжеадвоката, обвиняемого в хищении 380 тысяч рублей
17:54 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/arest-2055197542.html
В Башкирии арестовали лжеадвоката, обвиняемого в хищении 380 тысяч рублей
В Башкирии арестовали лжеадвоката, обвиняемого в хищении 380 тысяч рублей - РИА Новости, 15.11.2025
В Башкирии арестовали лжеадвоката, обвиняемого в хищении 380 тысяч рублей
Суд в башкирском Стерлитамаке арестовал местного жителя, который, представляясь адвокатом, заключил договоры на юридические услуги с гражданами на 380 тысяч... РИА Новости, 15.11.2025
происшествия, стерлитамак, россия, республика башкортостан
Происшествия, Стерлитамак, Россия, Республика Башкортостан
В Башкирии арестовали лжеадвоката, обвиняемого в хищении 380 тысяч рублей

Суд в Башкирии арестовал лжеадвоката, обманувшего клиентов на 380 тысяч рублей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
УФА, 15 ноя - РИА Новости. Суд в башкирском Стерлитамаке арестовал местного жителя, который, представляясь адвокатом, заключил договоры на юридические услуги с гражданами на 380 тысяч рублей, не намереваясь их исполнить, сообщает объединённая пресс-служба судов Башкирии.
СУСК РФ по региону сообщает, что 28-летнему жителю города Стерлитамака предъявлено обвинение в мошенничестве и покушении на мошенничество, а также в фальсификации доказательств.
ПроисшествияСтерлитамакРоссияРеспублика Башкортостан
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
