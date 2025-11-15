https://ria.ru/20251115/arest-2055197542.html
В Башкирии арестовали лжеадвоката, обвиняемого в хищении 380 тысяч рублей
В Башкирии арестовали лжеадвоката, обвиняемого в хищении 380 тысяч рублей
Происшествия, Стерлитамак, Россия, Республика Башкортостан
УФА, 15 ноя - РИА Новости. Суд в башкирском Стерлитамаке арестовал местного жителя, который, представляясь адвокатом, заключил договоры на юридические услуги с гражданами на 380 тысяч рублей, не намереваясь их исполнить, сообщает объединённая пресс-служба судов Башкирии.
по региону сообщает, что 28-летнему жителю города Стерлитамака
предъявлено обвинение в мошенничестве и покушении на мошенничество, а также в фальсификации доказательств.
По версии следствия, с января по апрель мужчина, не имея юридического образования, представляясь юристом-правозащитником, обманным путем похитил денежные средства у четырех граждан на общую сумму 380 тысяч рублей. "Он пообещал клиентам оказать юридические услуги, в том числе представлять их интересы в судах. В действительности исполнить взятые на себя обязательства он не желал и не мог их выполнить в полной мере в соответствии с требованиями гражданско-правового законодательства о необходимости наличия высшего юридического образования", - говорится в релизе
Кроме того, обвиняемый, располагая действующей нотариальной доверенностью от своей клиентки по ранее рассмотренному гражданскому делу, подделал ее подпись в акте приема-передачи денежных средств за оказанные юридические услуги на сумму 65 тысяч рублей, в действительности денежные средства она ему не передавала. После этого он представил фиктивный документ в суд в качестве приложения к исковому заявлению от имени доверительницы с требованием о взыскании якобы понесенных расходов на правовую помощь. Однако факт фальсификации вскрылся до вынесения решения суда, сообщает СУСК РФ по региону.
"Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 января", - сообщили в объединённой пресс-службе судов Башкирии.