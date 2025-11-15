Тим Кук может скоро покинуть пост гендиректора Apple, пишет FT

"Apple активизирует усилия по планированию перехода руководства, готовясь к тому, что Тим Кук покинет пост генерального директора уже в следующем году. Совет директоров и высшее руководство недавно усилили подготовку к передаче Куком управления компанией стоимостью четыре триллиона долларов после более чем 14 лет. Наиболее вероятным преемником Кука рассматривается Джон Тернус, хотя окончательных решений ещё не было принято", - говорится в сообщении.