Тим Кук может скоро покинуть пост гендиректора Apple, пишет FT

Тим Кук может покинуть пост генерального директора Apple уже в 2026 году, его наиболее вероятным преемником рассматривается старший вице-президент по разработке РИА Новости, 15.11.2025
2025
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
Тим Кук может покинуть пост генерального директора Apple уже в 2026 году, его наиболее вероятным преемником рассматривается старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения устройств Джон Тернус, сообщает газета Financial Times
со ссылкой на источники.
В октябре агентство Блумберг передавало, что в корпорации Apple
начинается масштабный процесс смены руководства, и одним из преемников Кука
на посту генерального директора может стать Тернус.
"Apple активизирует усилия по планированию перехода руководства, готовясь к тому, что Тим Кук покинет пост генерального директора уже в следующем году. Совет директоров и высшее руководство недавно усилили подготовку к передаче Куком управления компанией стоимостью четыре триллиона долларов после более чем 14 лет. Наиболее вероятным преемником Кука рассматривается Джон Тернус, хотя окончательных решений ещё не было принято", - говорится в сообщении.
По информации источников газеты, давно запланированная смена руководства не связана с текущими показателями работы компании. Отмечается, что Apple вряд ли назначит нового генерального директора до конца января.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, умных часов и программного обеспечения.