Ангола может добровольно вернуться в ОПЕК, заявил посол
Ангола может добровольно вернуться в ОПЕК, заявил посол
Ангола не исключает возвращения в ОПЕК в ближайшее время, заявил РИА Новости посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья. РИА Новости, 15.11.2025
Ангола может добровольно вернуться в ОПЕК, заявил посол
Посол да Силва Кунья заявил, что Ангола может вернуться в ОПЕК в ближайшее время