Ангола может добровольно вернуться в ОПЕК, заявил посол - РИА Новости, 15.11.2025
09:15 15.11.2025
Ангола может добровольно вернуться в ОПЕК, заявил посол
в мире
ангола
россия
африка
аугушту да силва кунья
опек
в мире, ангола, россия, африка, аугушту да силва кунья, опек
В мире, Ангола, Россия, Африка, Аугушту да Силва Кунья, ОПЕК
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Ангола не исключает возвращения в ОПЕК в ближайшее время, заявил РИА Новости посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья.
“Ангола в 2006 году вошла в ОПЕК на добровольной основе и на такой же добровольной основе вышла из нее в 2024 году. Возможно, в ближайшее время также на добровольной основе она вернется обратно”, - сказал дипломат.
Он подчеркнул, что страна продолжает зависеть от доходов нефтяной отрасли, несмотря на планы по диверсификации экономики.
Посол подчеркнул, что Ангола занимает второе место в Африке к югу от Сахары по добыче нефти и вынуждена защищать свои интересы, поскольку именно за счет нефти обеспечивается текущая устойчивость государственного сектора.
Ангола объявила о выходе из ОПЕК в конце 2023 года, заявив о несогласии с установленными квотами добычи. Страна остаётся одним из крупнейших добытчиков нефти на континенте и продолжает сотрудничество с Россией в энергетике.
Самолет - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Посол Анголы оценил перспективы прямого авиасообщения с Россией
