Посол Анголы допустил возвращение "Алросы" в страну
Посол Анголы допустил возвращение "Алросы" в страну - РИА Новости, 15.11.2025
Посол Анголы допустил возвращение "Алросы" в страну
Власти Анголы могут вернуться к вопросу о работе компании "Алроса" в стране, если международная обстановка изменится, заявил РИА Новости посол Анголы в России
Посол Анголы допустил возвращение "Алросы" в страну
Да Силва Кунья допустил возвращение "Алросы" в Анголу при изменении геополитики
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Власти Анголы могут вернуться к вопросу о работе компании "Алроса" в стране, если международная обстановка изменится, заявил РИА Новости посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья.
“Санкции, наложенные на "Алросу
" и Россию
, усложняли процесс поставки ангольских бриллиантов, алмазов на международный рынок. Это было решение (об уходе "Алросы" из Анголы
- ред.), продиктованное современной геополитической обстановкой, и можно сказать, сделанное под давлением”, — сказал дипломат.
Он добавил, что Ангола и российская компания, "как друзья", нашли оптимальный способ разрешить ситуацию, но допускается пересмотр решения в будущем.
“В случае, если геополитическая обстановка изменится, я уверен, мы сможем пересмотреть этот вопрос, поскольку "Алроса" является партнером Анголы на протяжении многих лет”, — отметил посол.
В 2025 году "Алроса" вышла из проекта "Катока" в Анголе, долю в 41% она продала структуре суверенного фонда Омана
- компании Taadeen Inc.
Ангола - один из крупнейших алмазодобытчиков в Африке
. Это четвертый по величине открытый рудник в мире и крупнейшая компания в алмазном секторе Анголы, отвечающая за добычу более 75% ангольских алмазов.
"Алроса" - крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области
. Добыча алмазов "Алросы" в 2023 году составила 34,6 миллиона каратов, в 2022 году - 35,6 миллиона каратов, в 2021 году - 32,4 миллиона каратов.