Посол Анголы допустил возвращение "Алросы" в страну

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Власти Анголы могут вернуться к вопросу о работе компании "Алроса" в стране, если международная обстановка изменится, заявил РИА Новости посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья.

“Санкции, наложенные на " Алросу " и Россию , усложняли процесс поставки ангольских бриллиантов, алмазов на международный рынок. Это было решение (об уходе "Алросы" из Анголы - ред.), продиктованное современной геополитической обстановкой, и можно сказать, сделанное под давлением”, — сказал дипломат.

Он добавил, что Ангола и российская компания, "как друзья", нашли оптимальный способ разрешить ситуацию, но допускается пересмотр решения в будущем.

“В случае, если геополитическая обстановка изменится, я уверен, мы сможем пересмотреть этот вопрос, поскольку "Алроса" является партнером Анголы на протяжении многих лет”, — отметил посол.

В 2025 году "Алроса" вышла из проекта "Катока" в Анголе, долю в 41% она продала структуре суверенного фонда Омана - компании Taadeen Inc.

Ангола - один из крупнейших алмазодобытчиков в Африке . Это четвертый по величине открытый рудник в мире и крупнейшая компания в алмазном секторе Анголы, отвечающая за добычу более 75% ангольских алмазов.