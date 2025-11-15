ВС России нанесли поражение аэродрому ВСУ

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские войска в минувшие сутки поразили аэродром ВСУ и энергообъект, снабжавший украинский ВПК, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение", — говорится в публикации в Telegram-канале.
В числе пораженных объектов:
- военный аэродром;
- объект энергетической инфраструктуры, обеспечивавший функционирование военно-промышленного комплекса;
- цех по производству безэкипажных катеров;
- места сборки и хранения БПЛА дальнего действия;
- узлы связи ГУР Украины;
- пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту. Военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18