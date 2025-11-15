Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли поражение аэродрому ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 15.11.2025 (обновлено: 19:19 15.11.2025)
ВС России нанесли поражение аэродрому ВСУ
ВС России нанесли поражение аэродрому ВСУ - РИА Новости, 15.11.2025
ВС России нанесли поражение аэродрому ВСУ
Российские войска в минувшие сутки поразили аэродром ВСУ и энергообъект, снабжавший украинский ВПК, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T12:21:00+03:00
2025-11-15T19:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские войска в минувшие сутки поразили аэродром ВСУ и энергообъект, снабжавший украинский ВПК, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение", — говорится в публикации в Telegram-канале.
В числе пораженных объектов:
  • военный аэродром;
  • объект энергетической инфраструктуры, обеспечивавший функционирование военно-промышленного комплекса;
  • цех по производству безэкипажных катеров;
  • места сборки и хранения БПЛА дальнего действия;
  • узлы связи ГУР Украины;
  • пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту. Военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
