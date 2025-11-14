Рейтинг@Mail.ru
Зима в России будет холоднее предыдущей, заявил Вильфанд
10:38 14.11.2025 (обновлено: 15:56 14.11.2025)
Зима в России будет холоднее предыдущей, заявил Вильфанд
Зима в России будет холоднее, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 14.11.2025
россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Общество
Прохожие на улице в зимний день
Прохожие на улице в зимний день. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Зима в России будет холоднее, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Если сравнивать, обычно сравнение проводится с предшествующим зимним периодом 2024−2025 года, то нынешняя зима оказывается заметно более холодной, чем в прошлом году", — рассказал он.
Тем не менее температура ожидается около и выше нормы. Прогнозируется повышенное количество оттепелей, но при этом будут эпизоды, когда столбик термометра опустится ниже минус 20 градусов.
Вероятность такого сценария составляет 65-68 процентов, добавил Вильфанд.
Покровский собор - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Какие сюрпризы готовит погода под Новый год
6 ноября, 19:15
 
Россия Роман Вильфанд Гидрометцентр Общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
