Зима в России будет холоднее предыдущей, заявил Вильфанд

Прохожие на улице в зимний день

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Зима в России будет холоднее, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Если сравнивать, обычно сравнение проводится с предшествующим зимним периодом 2024−2025 года, то нынешняя зима оказывается заметно более холодной, чем в прошлом году", — рассказал он.

Тем не менее температура ожидается около и выше нормы. Прогнозируется повышенное количество оттепелей, но при этом будут эпизоды, когда столбик термометра опустится ниже минус 20 градусов.