Зима в России будет холоднее предыдущей, заявил Вильфанд
Зима в России будет холоднее предыдущей, заявил Вильфанд - РИА Новости, 14.11.2025
Зима в России будет холоднее предыдущей, заявил Вильфанд
Зима в России будет холоднее предыдущей, согласно наиболее вероятному сценарию, но температура всё равно останется теплее нормы, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T05:02:00+03:00
2025-11-14T05:02:00+03:00
2025-11-14T05:02:00+03:00
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
россия
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Зима в России будет холоднее предыдущей, согласно наиболее вероятному сценарию, но температура всё равно останется теплее нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Наиболее вероятный сценарий такой, что нынешняя зима не прогнозируется холодной. То есть температура ожидается около и выше нормы… Если сравнивать, обычно такое сравнение проводится с предшествующим зимним периодом 2024−2025 года, то нынешняя зима оказывается заметно более холодной, чем в прошлом году. В прошлом году, если помните, была очень теплая зима", - сказал Вильфанд
.
Он отметил, что ожидаются повышенное количество оттепелей, но в то же время прогнозируются и эпизоды, когда температура будет достигать -20 градусов и ниже.
Учёный подчеркнул, что вероятность такого сценария составляет 65−68%.