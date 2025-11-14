Рейтинг@Mail.ru
Зима в России будет холоднее предыдущей, заявил Вильфанд - РИА Новости, 14.11.2025
05:02 14.11.2025
Зима в России будет холоднее предыдущей, заявил Вильфанд
Зима в России будет холоднее предыдущей, заявил Вильфанд - РИА Новости, 14.11.2025
Зима в России будет холоднее предыдущей, заявил Вильфанд
Зима в России будет холоднее предыдущей, согласно наиболее вероятному сценарию, но температура всё равно останется теплее нормы, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 14.11.2025
общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Зима в России будет холоднее предыдущей, заявил Вильфанд

Вильфанд: зима в России будет холоднее предыдущей, но теплее нормы

© РИА Новости / Евгений БиятовСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Снегопад в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Зима в России будет холоднее предыдущей, согласно наиболее вероятному сценарию, но температура всё равно останется теплее нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Наиболее вероятный сценарий такой, что нынешняя зима не прогнозируется холодной. То есть температура ожидается около и выше нормы… Если сравнивать, обычно такое сравнение проводится с предшествующим зимним периодом 2024−2025 года, то нынешняя зима оказывается заметно более холодной, чем в прошлом году. В прошлом году, если помните, была очень теплая зима", - сказал Вильфанд.
Вильфанд рассказал, где в России уже выпал снег
Вчера, 03:22
Вильфанд рассказал, где в России уже выпал снег
Вчера, 03:22
Он отметил, что ожидаются повышенное количество оттепелей, но в то же время прогнозируются и эпизоды, когда температура будет достигать -20 градусов и ниже.
Учёный подчеркнул, что вероятность такого сценария составляет 65−68%.
Вильфанд назвал главный фактор повышения глобальной температуры
7 июня, 02:46
Вильфанд назвал главный фактор повышения глобальной температуры
7 июня, 02:46
 
ОбществоРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
