Зима в России будет холоднее предыдущей, заявил Вильфанд

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Зима в России будет холоднее предыдущей, согласно наиболее вероятному сценарию, но температура всё равно останется теплее нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что ожидаются повышенное количество оттепелей, но в то же время прогнозируются и эпизоды, когда температура будет достигать -20 градусов и ниже.