"Научит Макрона". Визит Зеленского в Париж озадачил французов
23:06 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/zelenskiy-2055095638.html
"Научит Макрона". Визит Зеленского в Париж озадачил французов
Читатели Le Figaro выразили недоумение из-за предстоящего визита Владимира Зеленского во Францию на фоне грандиозного коррупционного скандала на Украине.
2025-11-14T23:06:00+03:00
2025-11-14T23:06:00+03:00
в мире
украина
париж
франция
герман галущенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
светлана гринчук
украина
париж
франция
"Научит Макрона". Визит Зеленского в Париж озадачил французов

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Читатели Le Figaro выразили недоумение из-за предстоящего визита Владимира Зеленского во Францию на фоне грандиозного коррупционного скандала на Украине.
"Что, опять?! А потом он уедет и увезет с собой очередные миллионы, которые ему отдаст его дружок Макрон? За счет французов!" — эмоционально отреагировал первый пользователь.
"Зеленский Макрону: пжалста, у тебя не будет одного евро?" — поиронизировал другой читатель.
"Зеленский приедет забрать чемоданчик с евро для себя и для своих друзей. Оно того стоит!" — написал следующий комментатор.
"Зеленский научит Макрона, как воровать из казны, чтобы потом после завершения президентского срока жить припеваючи", — отметил еще один читатель.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
