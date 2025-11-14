"Научит Макрона". Визит Зеленского в Париж озадачил французов

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Читатели Читатели Le Figaro выразили недоумение из-за предстоящего визита Владимира Зеленского во Францию на фоне грандиозного коррупционного скандала на Украине.

"Что, опять?! А потом он уедет и увезет с собой очередные миллионы, которые ему отдаст его дружок Макрон? За счет французов!" — эмоционально отреагировал первый пользователь.

"Зеленский Макрону: пжалста, у тебя не будет одного евро?" — поиронизировал другой читатель.

Зеленский приедет забрать чемоданчик с евро для себя и для своих друзей. Оно того стоит!" — написал следующий комментатор.

"Зеленский научит Макрона, как воровать из казны, чтобы потом после завершения президентского срока жить припеваючи", — отметил еще один читатель.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.