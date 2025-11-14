Рейтинг@Mail.ru
"Любой ценой". На Западе предупредили о грозящем Зеленскому ударе
21:10 14.11.2025
"Любой ценой". На Западе предупредили о грозящем Зеленскому ударе
Разразившийся на Украине коррупционный скандал на фоне проблем ВСУ на фронте может привести к падению киевского режима во главе с Владимиром Зеленским, пишет... РИА Новости, 14.11.2025
BZ: коррупционный скандал может привести к падению киевского режима

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Разразившийся на Украине коррупционный скандал на фоне проблем ВСУ на фронте может привести к падению киевского режима во главе с Владимиром Зеленским, пишет Berliner Zeitung.
Киеве все громче задают вопрос: выдержит ли правительство Зеленского растущее давление? И как долго еще продержится страна, которая находится в состоянии конфликта уже почти четыре года?" — говорится в публикации.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Медведев считает, что украинцы устали от Зеленского
Вчера, 20:17
По словам аналитика Александра Коваленко, в Киеве формируются два лагеря: в одном поддерживают Зеленского, а в другом собраны его противники, желающие свергнуть Зеленского "любой ценой". В их число входят мэр Киева Виталий Кличко, экс-президент Петр Порошенко*, а также финансируемые западными странами НПО, которые обратили внимание на "авторитарные черты Зеленского".
"Борьба за власть между двумя лагерями может еще больше ослабить политическую стабильность в Киеве. И это в тот момент, когда, с одной стороны, ситуация на фронте выглядит неустойчивой, а с другой — общество устало от боевых действий. <…> Тысячи украинских мужчин не только скрываются от призыва в украинскую армию, но и больше не могут считаться потенциальными налогоплательщиками. Для украинского бюджета это катастрофа", — считает аналитик.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В Грузии раскрыли план Зеленского против России
Вчера, 18:23
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Во Франции пришли в ярость из-за нового шага Зеленского
Вчера, 15:38
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
