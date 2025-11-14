"Любой ценой". На Западе предупредили о грозящем Зеленскому ударе

"Борьба за власть между двумя лагерями может еще больше ослабить политическую стабильность в Киеве. И это в тот момент, когда, с одной стороны, ситуация на фронте выглядит неустойчивой, а с другой — общество устало от боевых действий. <…> Тысячи украинских мужчин не только скрываются от призыва в украинскую армию, но и больше не могут считаться потенциальными налогоплательщиками. Для украинского бюджета это катастрофа", — считает аналитик.