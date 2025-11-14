Рейтинг@Mail.ru
В Грузии раскрыли план Зеленского против России - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 14.11.2025 (обновлено: 21:46 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/zelenskiy-2055061424.html
В Грузии раскрыли план Зеленского против России
В Грузии раскрыли план Зеленского против России - РИА Новости, 14.11.2025
В Грузии раскрыли план Зеленского против России
Глава киевского режима Владимир Зеленский отправил Михаила Саакашвили в Грузию, чтобы испортить отношения с Россией и разжечь конфликт, считает председатель... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T18:23:00+03:00
2025-11-14T21:46:00+03:00
в мире
грузия
россия
молдавия
владимир зеленский
михаил саакашвили
майя санду
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054403849_0:81:3001:1769_1920x0_80_0_0_afbed33458a3b2d432f453ded342f9e8.jpg
https://ria.ru/20251114/zelenskiy-2055038520.html
https://ria.ru/20251114/zelenskiy-2055011773.html
https://ria.ru/20251114/tusk-2055005260.html
https://ria.ru/20251113/saakashvili-2054789545.html
грузия
россия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054403849_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_e26ae454395f62b6d0f52e360337e2c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, россия, молдавия, владимир зеленский, михаил саакашвили, майя санду, евросоюз
В мире, Грузия, Россия, Молдавия, Владимир Зеленский, Михаил Саакашвили, Майя Санду, Евросоюз
В Грузии раскрыли план Зеленского против России

Папуашвили: Зеленский отправил Саакашвили в Грузию, чтобы поссорить ее с Россией

© AP Photo / Henry Nicholls/Pool PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Henry Nicholls/Pool Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский отправил Михаила Саакашвили в Грузию, чтобы испортить отношения с Россией и разжечь конфликт, считает председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, его слова приводит грузинский Первый канал.
"Саакашвили сюда привезло украинское руководство. Именно Зеленский привез Саакашвили, чтобы дестабилизировать страну", — заявил Папуашвили, добавив, что "финалом эскалации с Россией стала бы война".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
"Не беспокойся, Вова". На Западе высказались о скандале с Зеленским
Вчера, 16:55
Он добавил, что Зеленский вместе с президентом Молдавии Майей Санду и послом ЕС в Грузии Павлом Херчинским целенаправленно раскачивали ситуацию в стране и лгали о якобы плохом самочувствии бывшего грузинского президента.
"Они нагло смотрели грузинскому народу в глаза и обманывали его. Все это закончилось, он находится в учреждении исполнения наказаний, где и должен быть. <…> Мы шаг за шагом отражали эти атаки и пришли к тому, что дали должный ответ всем, кто привез Саакашвили в страну", — заключил Папуашвили.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Во Франции пришли в ярость из-за нового шага Зеленского
Вчера, 15:38
Ранее Михаил Саакашвили обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой добавить его в список гражданских пленных как "бывшего главу Одесской ОГА". Бывший президент Грузии получил украинское гражданство и был главой администрации Одессы, однако позднее его лишили паспорта. В 2019 году, с приходом к власти Зеленского, решение отменили.
Пенитенциарная служба Минюста Грузии 12 ноября сообщила, что Саакашвили ввиду улучшения самочувствия был переведен в тюрьму из клиники, где он находился с мая 2022 года. Бывший президент попал в медучреждение после длительной голодовки во время ареста.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Туск рассказал, почему Украина теряет поддержку Запада
Вчера, 15:14
Саакашвили в Грузии обвинялся по пяти уголовным делам, в том числе в избиении депутата Валерия Гелашвили, в помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани, в растрате госсредств, в разгоне акции протеста в 2007 году и в незаконном пересечении границы. Согласно вынесенным четырем приговорам, ему предстоит отбывать наказание до 2034 года.
Сейчас Тбилисский городской суд также рассматривает дело о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года. Кроме того, генпрокуратура Грузии 6 ноября заявила, что против Саакашвили возбудили еще одно дело, по которому ему предъявят обвинение по факту призыва к свержению власти.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Саакашвили заявил, что опасается за свою жизнь после возвращения в тюрьму
13 ноября, 15:49
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреГрузияРоссияМолдавияВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиМайя СандуЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала