В Грузии раскрыли план Зеленского против России

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский отправил Михаила Саакашвили в Грузию, чтобы испортить отношения с Россией и разжечь конфликт, считает председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, его слова приводит грузинский Первый канал

"Саакашвили сюда привезло украинское руководство. Именно Зеленский привез Саакашвили , чтобы дестабилизировать страну", — заявил Папуашвили, добавив, что "финалом эскалации с Россией стала бы война".

Он добавил, что Зеленский вместе с президентом Молдавии Майей Санду и послом ЕС Грузии Павлом Херчинским целенаправленно раскачивали ситуацию в стране и лгали о якобы плохом самочувствии бывшего грузинского президента.

"Они нагло смотрели грузинскому народу в глаза и обманывали его. Все это закончилось, он находится в учреждении исполнения наказаний, где и должен быть. <…> Мы шаг за шагом отражали эти атаки и пришли к тому, что дали должный ответ всем, кто привез Саакашвили в страну", — заключил Папуашвили.

Ранее Михаил Саакашвили обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой добавить его в список гражданских пленных как "бывшего главу Одесской ОГА". Бывший президент Грузии получил украинское гражданство и был главой администрации Одессы , однако позднее его лишили паспорта. В 2019 году, с приходом к власти Зеленского, решение отменили.

Пенитенциарная служба Минюста Грузии 12 ноября сообщила, что Саакашвили ввиду улучшения самочувствия был переведен в тюрьму из клиники, где он находился с мая 2022 года. Бывший президент попал в медучреждение после длительной голодовки во время ареста.

Саакашвили в Грузии обвинялся по пяти уголовным делам, в том числе в избиении депутата Валерия Гелашвили, в помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани, в растрате госсредств, в разгоне акции протеста в 2007 году и в незаконном пересечении границы. Согласно вынесенным четырем приговорам, ему предстоит отбывать наказание до 2034 года.

Сейчас Тбилисский городской суд также рассматривает дело о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года. Кроме того, генпрокуратура Грузии 6 ноября заявила, что против Саакашвили возбудили еще одно дело, по которому ему предъявят обвинение по факту призыва к свержению власти.