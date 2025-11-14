Рейтинг@Mail.ru
"Не беспокойся, Вова". На Западе высказались о скандале с Зеленским
16:55 14.11.2025
"Не беспокойся, Вова". На Западе высказались о скандале с Зеленским
"Не беспокойся, Вова". На Западе высказались о скандале с Зеленским
в мире, украина, тель-авив, европа, герман галущенко, владимир зеленский, светлана гринчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом
В мире, Украина, Тель-Авив, Европа, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом

"Не беспокойся, Вова". На Западе высказались о скандале с Зеленским

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Читатели польского издания Gazeta.pl высмеяли решение Владимира Зеленского о санкциях против подозреваемых в коррупции, в том числе своего экс-соратника Тимура Миндича, на фоне грандиозного скандала с участием "верхних этажей" украинской власти.
"Тимур Миндич уже наверняка телеграфировал из Тель-Авива: "Не беспокойся, Вова, доллары в безопасности", — с иронией отреагировал пользователь.
"Из него такой же президент, как из дерьма пуля. Украина — не страна, а ОПГ", — отметил другой читатель.
"Украина — это мафиозная структура, обворовывающая Европу!" — считает комментатор.
"Эта страна пронизана коррупцией сверху донизу. Интересно, сколько отжал Зеленский? Жаль парней, которые гибнут за него на фронте", — высказались пользователи.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с найденными при этом сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
В миреУкраинаТель-АвивЕвропаГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийСветлана ГринчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Энергоатом
 
 
