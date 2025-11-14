Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал заявление после российских ударов возмездия - РИА Новости, 14.11.2025
16:30 14.11.2025 (обновлено: 21:42 14.11.2025)
Зеленский сделал заявление после российских ударов возмездия
Владимир Зеленский в соцсети X потребовал от западных стран поставить Украине больше средств противовоздушной обороны после российских ударов возмездия. РИА Новости, 14.11.2025
в мире
украина
европа
владимир зеленский
вооруженные силы украины
сша
украина
европа
сша
в мире, украина, европа, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сша
В мире, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, США
Зеленский сделал заявление после российских ударов возмездия

Зеленский призвал поставить Украине больше ПВО после российских ударов возмездия

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский в соцсети X потребовал от западных стран поставить Украине больше средств противовоздушной обороны после российских ударов возмездия.
"Необходимо усиление защиты дополнительными системами и ракетами-перехватчиками. Европа и США могут помочь", — утверждает он.
"Произошло в неподходящее время". СМИ раскрыли, что случилось с Зеленским
Вчера, 14:51
Зеленский также снова потребовал усилить санкционное давление на Россию.
В пятницу Минобороны сообщило, что российские войска нанесли удар возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам ВПК Украины.
В течение недели российская армия нанесла один массированный и пять групповых ударов, поразив военные предприятия и газоэнергетические объекты, используемую ВСУ транспортную инфраструктуру, аэродромы, места хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских боевиков, националистов и наемников.
СМИ сообщили плохие новости Киеву из-за событий в зоне СВО
Вчера, 11:11
 
