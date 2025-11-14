https://ria.ru/20251114/zelenskiy-2055030064.html
Зеленский сделал заявление после российских ударов возмездия
Владимир Зеленский в соцсети X потребовал от западных стран поставить Украине больше средств противовоздушной обороны после российских ударов возмездия. РИА Новости, 14.11.2025
Зеленский сделал заявление после российских ударов возмездия
