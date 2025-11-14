Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США могут потребовать выдачи Зеленского - РИА Новости, 14.11.2025
03:19 14.11.2025 (обновлено: 03:21 14.11.2025)
СМИ: США могут потребовать выдачи Зеленского
Существует высокая вероятность, что из-за коррупционного скандала с НАБУ Владимир Зеленский готовит побег в Великобританию, но президент США Дональд Трамп может РИА Новости, 14.11.2025
в мире, владимир зеленский, великобритания, украина, сша, дональд трамп, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом
В мире, Владимир Зеленский, Великобритания, Украина, США, Дональд Трамп, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Существует высокая вероятность, что из-за коррупционного скандала с НАБУ Владимир Зеленский готовит побег в Великобританию, но президент США Дональд Трамп может запросить его выдачу, чтобы глава киевского режима стал свидетелем в расследовании против Демократической партии, сообщается в публикации издания InfoBRICS.
"Владимир Зеленский, возможно, готовится бежать с Украины — не в Польшу, а в Великобританию, которая предоставила ему защиту и будущий вид на жительство. Однако его пребывание там может быть не постоянным, поскольку президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может запросить его в качестве ключевого свидетеля в расследовании против демократов", — говорится в статье.
По словам авторов материала, главе Белого дома нужны от Зеленского доказательства, которые могут окончательно похоронить Демократическую партию, чтобы в следующем году у него не было проблем на выборах в конгресс.
В частности, указывается, что Трамп хочет разоблачить коррупционные схемы демократов на Украине экс-президента Джо Байдена и его сына Хантера, бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, бывшего заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд и других.
"В этом случае Великобритании будет сложно игнорировать американские требования, <…> и британцам, возможно, придется решать судьбу Зеленского", — отмечается в публикации.
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной РадыЯрослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.
В миреВладимир ЗеленскийВеликобританияУкраинаСШАДональд ТрампГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Энергоатом
 
 
