МОСКВА, 14 ноя — РИА. Владимир Зеленский в воскресенье совершит экстренный визит в Грецию, где попросит у премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса поставить Украине ЗРК Patriot и истребители Mirage 2000-5Mk2, которыми располагают греческие ВВС, сообщил информационный портал pronews.gr.
"Две из шести зенитно-ракетных батарей большой дальности MIM-104 Patriot, которые есть у Греции (одна уже одолжена Саудовской Аравии), запрошены президентом Украины Владимиром Зеленским, который в воскресенье прибывает в Грецию и встретится с премьер-министром К. Мицотакисом", — говорится в статье.
Также сообщается, что наряду с этим глава киевского режима запросит все имеющиеся у греческих ВВС истребители Mirage 2000-5Mk2, если Греция решит закупить дополнительные истребители Rafale F.3
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
