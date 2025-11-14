Рейтинг@Mail.ru
Зеленский исключил из состава СНБО министров, подавших в отставку - РИА Новости, 14.11.2025
17:35 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/zelenskij-2055050148.html
Зеленский исключил из состава СНБО министров, подавших в отставку
Зеленский исключил из состава СНБО министров, подавших в отставку
Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану... РИА Новости, 14.11.2025
в мире
украина
владимир зеленский
герман галущенко
светлана гринчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
совет национальной безопасности и обороны украины
украина
Зеленский исключил из состава СНБО министров, подавших в отставку

Зеленский исключил из состава СНБО Галущенко и Гринчук

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук, ранее подавших в отставку на фоне коррупционного скандала, в котором оказался замешан бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич, говорится в указе.
"Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Германа Галущенко и Светлану Гринчук", - говорится в тексте указа. опубликованном на сайте Зеленского.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
