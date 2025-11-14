https://ria.ru/20251114/zelenskij-2055050148.html
Зеленский исключил из состава СНБО министров, подавших в отставку
Зеленский исключил из состава СНБО министров, подавших в отставку - РИА Новости, 14.11.2025
Зеленский исключил из состава СНБО министров, подавших в отставку
Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T17:35:00+03:00
2025-11-14T17:35:00+03:00
2025-11-14T17:35:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
герман галущенко
светлана гринчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a367a652213bc576b0882161ff8a4b9.jpg
https://ria.ru/20251114/tusk-2055005260.html
https://ria.ru/20251114/zelenskiy-2054934730.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_99be080d71bc0b0b8b9153c3a0481bf0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, герман галущенко, светлана гринчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Зеленский исключил из состава СНБО министров, подавших в отставку
Зеленский исключил из состава СНБО Галущенко и Гринчук
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук, ранее подавших в отставку на фоне коррупционного скандала, в котором оказался замешан бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич, говорится в указе.
"Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Германа Галущенко
и Светлану Гринчук
", - говорится в тексте указа. опубликованном на сайте Зеленского
.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом
". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.