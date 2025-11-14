Жоголев: индивидуальное доверительное управление защитит права инвесторов

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Индивидуализация доверительного управления (ДУ) позволит повысить его качество и усилит защиту прав инвесторов, сообщил старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев на сессии "Розничные инвесторы" в рамках Уральской конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок".

По мнению топ-менеджера, часть игроков переформатировали старые стандартные стратегии под индивидуальные посредством расчета индивидуального профиля вместо присвоения стандартного. Такая практика не отвечает целям, которые регулятор преследовал в связи с изменениями. Продуктовое наполнение новых индивидуальных стратегий такое же, как и в старых стандартных стратегиях. Проблемы там сохраняются: высокая концентрация моностратегий, высокий уровень комиссий на простых решениях, неочевидная потребительская ценность.

"УК ПСБ тоже находится в поиске решения, которое позволит индивидуализировать ДУ для неквалифицированных инвесторов с более низким чеком, такой продукт готовится. Однако полностью уйти от стандартизации не получится – массовый продукт означает масштабируемость, но мы стараемся заложить определенный уровень портфельной индивидуализации", – приводит пресс-служба слова Жоголева.

Также спикер отметил рост интереса клиентов к облигационным стратегиям.