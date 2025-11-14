Рейтинг@Mail.ru
Захарова пошутила о благодарности министра обороны Италии Зеленскому - РИА Новости, 14.11.2025
22:04 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/zakharova-2055089567.html
Захарова пошутила о благодарности министра обороны Италии Зеленскому
Захарова пошутила о благодарности министра обороны Италии Зеленскому - РИА Новости, 14.11.2025
Захарова пошутила о благодарности министра обороны Италии Зеленскому
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией отреагировала за заявление министра обороны Италии, в котором тот... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T22:04:00+03:00
2025-11-14T22:04:00+03:00
в мире
италия
украина
россия
мария захарова
владимир зеленский
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
италия
украина
россия
в мире, италия, украина, россия, мария захарова, владимир зеленский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом
В мире, Италия, Украина, Россия, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом
Захарова пошутила о благодарности министра обороны Италии Зеленскому

Захарова: итальянский министр не знает, как Зеленский борется с наркоманией

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией отреагировала за заявление министра обороны Италии, в котором тот поблагодарил главу киевского режима Владимира Зеленского за то, что он якобы "нашел в себе силы бороться с коррупцией".
"Если бы министр обороны Италии только знал, как Зеленский борется с наркоманией! Лично уничтожает дозу за дозой", — написала Захарова.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
"Любой ценой". На Западе предупредили о грозящем Зеленскому ударе
Вчера, 21:10
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
"Не беспокойся, Вова". На Западе высказались о скандале с Зеленским
Вчера, 16:55
 
В миреИталияУкраинаРоссияМария ЗахароваВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Энергоатом
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
