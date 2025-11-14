МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Украина не заинтересована в окончании конфликта и готовит новые провокации, чтобы отправить на фронт граждан, переехавших в Европу, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

"Киевская клика, несмотря на официально снятый запрет на выезд за рубеж молодых мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, готова пойти на любые шаги, в том числе на информационные провокации, чтобы вернуть в страну потенциальных рекрутов, которые оттуда сбежали", — сказала она на брифинге.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, сообщения о приостановке переговоров лишь подтверждают незаинтересованность Украины в мирном урегулировании.

Британская газета The Times после беседы с замглавы украинского МИД Сергеем Кислицей, который был участником встреч в Стамбуле, написала в среду о приостановке контактов сторон по инициативе Киева.

"Вместо того чтобы дать ответ на конкретные предложения российской стороны, касающиеся, в частности, организации дальнейшего переговорного процесса, и вместо того чтобы продолжить этот переговорный процесс, Киев предпочел во всем обвинить Россию в надежде на ужесточение западных санкций против нашей страны", — отметила Захарова

Накануне она сообщила, что Украина нарушила обещания по обменам, передав менее 30 процентов из 1200 человек, о которых договорились стороны.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил Киев, что при отказе от диалога с Москвой он вернется к переговорам с более худших позиций. И подчеркнул, что Россия готова к дипломатическому урегулированию, но за неимением возможности вести диалог продолжит спецоперацию для обеспечения своей безопасности.

Три раунда переговоров

С начала года Россия и Украина провели серию встреч в Стамбуле: 16 мая, 2 июня и 23 июля. По итогам последней стороны согласились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва выразила готовность передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ и предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.

Тогда же Россия выступила с инициативой создания трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Украина так и не ответила на это предложение. С тех пор переговорный процесс стоит на паузе.