Захарова: Киев готовит провокации, чтобы вернуть военнообязанных на Украину
Специальная военная операция на Украине
 
13:57 14.11.2025 (обновлено: 15:47 14.11.2025)
Захарова: Киев готовит провокации, чтобы вернуть военнообязанных на Украину
Захарова: Киев готовит провокации, чтобы вернуть военнообязанных на Украину
Захарова: Киев готовит провокации, чтобы вернуть военнообязанных на Украину

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Украина не заинтересована в окончании конфликта и готовит новые провокации, чтобы отправить на фронт граждан, переехавших в Европу, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
"Киевская клика, несмотря на официально снятый запрет на выезд за рубеж молодых мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, готова пойти на любые шаги, в том числе на информационные провокации, чтобы вернуть в страну потенциальных рекрутов, которые оттуда сбежали", — сказала она на брифинге.
По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, сообщения о приостановке переговоров лишь подтверждают незаинтересованность Украины в мирном урегулировании.

Британская газета The Times после беседы с замглавы украинского МИД Сергеем Кислицей, который был участником встреч в Стамбуле, написала в среду о приостановке контактов сторон по инициативе Киева.

"Вместо того чтобы дать ответ на конкретные предложения российской стороны, касающиеся, в частности, организации дальнейшего переговорного процесса, и вместо того чтобы продолжить этот переговорный процесс, Киев предпочел во всем обвинить Россию в надежде на ужесточение западных санкций против нашей страны", — отметила Захарова.
Накануне она сообщила, что Украина нарушила обещания по обменам, передав менее 30 процентов из 1200 человек, о которых договорились стороны.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил Киев, что при отказе от диалога с Москвой он вернется к переговорам с более худших позиций. И подчеркнул, что Россия готова к дипломатическому урегулированию, но за неимением возможности вести диалог продолжит спецоперацию для обеспечения своей безопасности.
Три раунда переговоров

С начала года Россия и Украина провели серию встреч в Стамбуле: 16 мая, 2 июня и 23 июля. По итогам последней стороны согласились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва выразила готовность передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ и предложила обменяться пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.
Тогда же Россия выступила с инициативой создания трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Украина так и не ответила на это предложение. С тех пор переговорный процесс стоит на паузе.
Президент Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает за долгосрочное урегулирование без временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящих граждан на Украине.
