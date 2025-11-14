Один из владельцев бренда "Кириешки" пожаловался в суд на клевету

НОВОСИБИРСК, 14 ноя – РИА Новости. Денис Штенгелов, один из бенефициаров владеющей брендами "Яшкино" и "Кириешки" компании "Кондитерус Ком", чьи акции по решению суда переданы государству, подал в арбитражный суд заявление о распространении порочащих его сведений, говорится в документах суда.