На ЗАЭС заявили об отключении линии электропередачи со стороны Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. Основную линию электропередачи, питающую Запорожскую АЭС, отключили со стороны Украины, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

« "Линия электропередачи "Днепровская" отключена со стороны Украины. Причины нам пока неизвестны", — сказала она.

Яшина подчеркнула, что ЗАЭС не раз надежно и безопасно работала в таком режиме: сотрудники постоянно держат наготове дизель-генераторы, имеется достаточный запас топлива для их работы.

Электроснабжение по двум высоковольтным линиям значительно повышает устойчивость энергосистемы станции. Скорейшее возвращение второй линии в строй важно и для надежного обеспечения теплоснабжения станции и города Энергодара в предстоящий отопительный период.

Ранее в пятницу на станции сообщили, что "Днепровская" отключилась из-за срабатывания автоматической защиты. Собственные нужды ЗАЭС временно запитали от линии "Ферросплавная-1". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, персонал контролирует ситуацию.

Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился, он находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественного фона.

В конце октября работу "Днепровской" восстановили после отключения из-за обстрелов ВСУ . Она бездействовала 30 дней. В прошлую субботу техники вернули в строй ЛЭП "Ферросплавная-1", которая не работала с 7 мая.