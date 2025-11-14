https://ria.ru/20251114/zaes-2055095461.html
На ЗАЭС заявили об отключении линии электропередачи со стороны Украины
На ЗАЭС заявили об отключении линии электропередачи со стороны Украины - РИА Новости, 14.11.2025
На ЗАЭС заявили об отключении линии электропередачи со стороны Украины
Основную линию электропередачи, питающую Запорожскую АЭС, отключили со стороны Украины, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения...
2025-11-14T23:04:00+03:00
2025-11-14T23:04:00+03:00
2025-11-14T23:34:00+03:00
На ЗАЭС заявили об отключении линии электропередачи со стороны Украины
Яшина заявила, что питающая ЗАЭС линия Днепровская отключена со стороны Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. Основную линию электропередачи, питающую Запорожскую АЭС, отключили со стороны Украины, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
«
"Линия электропередачи "Днепровская" отключена со стороны Украины. Причины нам пока неизвестны", — сказала она.
Яшина подчеркнула, что ЗАЭС не раз надежно и безопасно работала в таком режиме: сотрудники постоянно держат наготове дизель-генераторы, имеется достаточный запас топлива для их работы.
Электроснабжение по двум высоковольтным линиям значительно повышает устойчивость энергосистемы станции. Скорейшее возвращение второй линии в строй важно и для надежного обеспечения теплоснабжения станции и города Энергодара в предстоящий отопительный период.
Ранее в пятницу на станции сообщили, что "Днепровская" отключилась из-за срабатывания автоматической защиты. Собственные нужды ЗАЭС временно запитали от линии "Ферросплавная-1". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, персонал контролирует ситуацию.
Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился, он находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественного фона.
В конце октября работу "Днепровской" восстановили после отключения из-за обстрелов ВСУ
. Она бездействовала 30 дней. В прошлую субботу техники вернули в строй ЛЭП "Ферросплавная-1", которая не работала с 7 мая.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром
. Это самая крупная атомная станция в Европе
с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.