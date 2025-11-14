Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС отключилась одна из двух линий электропередачи - РИА Новости, 14.11.2025
21:23 14.11.2025 (обновлено: 23:04 14.11.2025)
На ЗАЭС отключилась одна из двух линий электропередачи
Одна из двух линий, обеспечивающих собственные нужды Запорожской АЭС, отключилась из-за срабатывания автоматической защиты, сообщили в пресс-службе станции. РИА Новости, 14.11.2025
На ЗАЭС отключилась одна из двух линий электропередачи

На ЗАЭС отключилась линия "Днепровская" из-за срабатывания автоматической защиты

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Одна из двух линий, обеспечивающих собственные нужды Запорожской АЭС, отключилась из-за срабатывания автоматической защиты, сообщили в пресс-службе станции.
"Отключена линия электропередачи "Днепровская", — говорится в публикации.

Собственные нужды ЗАЭС временно запитали от линии "Ферросплавная-1". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, персонал контролирует ситуацию.

Для собственных нужд АЭС необходимо электроснабжение по двум высоковольтным линиям — это значительно повышает устойчивость ее энергосистемы. Скорейшее возвращение второй линии в строй важно и для надежного обеспечения теплоснабжения станции и города Энергодара в предстоящий отопительный период.

Директор по коммуникациям Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что на ЗАЭС в состоянии готовности находятся дизель-генераторы и имеется достаточный запас топлива для их работы. По ее словам, линию отключили со стороны Украины, причины пока не известны.
Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился, он находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественного фона.
В конце октября работу "Днепровской" восстановили после отключения из-за обстрелов ВСУ. Она бездействовала 30 дней. В прошлую субботу техники вернули в строй ЛЭП "Ферросплавная-1", которая не работала с 7 мая.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
ВСУ постоянно обстреливают город Энергодар и район Запорожской АЭС, объекты станции не раз получали повреждения из-за атак беспилотников. Президент Владимир Путин называл эти действия очень опасной практикой и призывал Киев ее прекратить. Он напомнил, что на Украине тоже есть работающие атомные станции, и допустил возможность зеркального ответа на удары по ЗАЭС.
На прошлой неделе Служба внешней разведки сообщила, что Запад призывает киевский режим устроить аварию на станции, ответственность за которую готовится возложить на Москву. Там уточнили, что европейские страны НАТО предлагают осуществить крупную диверсию с расплавлением активной зоны ядерных реакторов и жертвами среди украинцев и жителей стран ЕС.
