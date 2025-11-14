На ЗАЭС отключилась одна из двух линий электропередачи

Для собственных нужд АЭС необходимо электроснабжение по двум высоковольтным линиям — это значительно повышает устойчивость ее энергосистемы. Скорейшее возвращение второй линии в строй важно и для надежного обеспечения теплоснабжения станции и города Энергодара в предстоящий отопительный период.

Директор по коммуникациям Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что на ЗАЭС в состоянии готовности находятся дизель-генераторы и имеется достаточный запас топлива для их работы. По ее словам, линию отключили со стороны Украины, причины пока не известны.