Лихачев заявил об идеальной безопасности ЗАЭС во время восстановления
14.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 14.11.2025
Лихачев заявил об идеальной безопасности ЗАЭС во время восстановления
Безопасность Запорожской АЭС на период восстановления внешнего энергоснабжения была обеспечена идеально, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом"
2025-11-14T15:08:00+03:00
2025-11-14T15:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
калининград
алексей лихачев
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
калининград
Наталья Макарова
россия, калининград, алексей лихачев, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Калининград, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев: безопасность ЗАЭС на период восстановления была обеспечена идеально

© РИА Новости / Алексей Куденко
4-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
4-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
4-й энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Безопасность Запорожской АЭС на период восстановления внешнего энергоснабжения была обеспечена идеально, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев журналистам по итогам очередного раунда консультаций между делегациями России и МАГАТЭ, прошедшего в пятницу в Калининграде.
"Это взаимодействие (с МАГАТЭ - ред.) позволило нам пережить очень сложный месяц с 23 сентября по 23 октября. Впервые в истории человечества огромный атомный объект на целый месяц был отключен от внешнего энергоснабжения. Я считаю, что идеально сработала эксплуатирующая организация, была обеспечена полная безопасность станции, две трети дизель-генераторов находились в резерве, запас топлива был всегда выше двух недель, поэтому с таким большим преимуществом и возможными рисками мы этот месяц прожили", - сказал Лихачев.
Запорожская АЭС
Гросси рассказал, как Россия и МАГАТЭ преодолели опасную ситуацию на ЗАЭС
Специальная военная операция на Украине, Россия, Калининград, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
