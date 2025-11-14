Рейтинг@Mail.ru
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
15:37 14.11.2025
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов объявил 2026 год Годом здоровья, в регионе запланировано развитие медицинской инфраструктуры, повышение квалификации медиков,... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T15:37:00+03:00
2025-11-14T15:37:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
ямал
ямал, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов
Следующий год на Ямале станет Годом здоровья

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов объявил 2026 год Годом здоровья

Дмитрий Артюхов
Дмитрий Артюхов
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Дмитрий Артюхов. Архивное фото
САЛЕХАРД, 14 ноя – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов объявил 2026 год Годом здоровья, в регионе запланировано развитие медицинской инфраструктуры, повышение квалификации медиков, создание спортобъектов и проведение просветительских проектов, сообщает правительство региона.
"Приняли решение, что 2026 год на Ямале будет посвящен здоровью. Это одна из главных тем в жизни человека. Здоровье – главное богатство, которое надо беречь. Сейчас активно создаем план мероприятий. Большой блок будет связан с вопросами медицины: запустим новые объекты здравоохранения, продолжим оснащать наши больницы новым оборудованием, повышать квалификацию врачей", - цитирует слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.
Отдельное внимание, по словам Артюхова, будет уделено просветительским проектам, направленным на популяризацию здорового образа жизни и формирование у детей полезных привычек. В планах – открытие новых спортивных объектов, а также возможность дополнить программу инициативами от жителей региона.
В пресс-службе правительства отмечают, что губернатор уже начал собирать мнения по наполнению программы Года здоровья. В частности, он пообщался с будущими мамами и медицинскими работниками, которые высоко оценили качество медобслуживания и комфорт в роддоме. Артюхов предложил увеличить количество экскурсий в роддом до одного раза в месяц.
Кроме того, Дмитрий Артюхов встретился с врачами, которые недавно переехали на Ямал по программе "Врачи, нужные Ямалу". Молодые специалисты отметили высокую оснащенность местных больниц и поддержку работодателя при переезде. В следующем году планируется стажировка для акушеров-гинекологов в Кадровом центре Москвы. Всего за два года реализации программы обучение в Кадровом центре прошли 200 терапевтов и педиатров.
В 2026 году ожидается открытие новых больниц в Тарко-Сале, Коротчаево, Тазовском и селе Горки, а также шести спортивных объектов. Также запланирована закупка диагностического оборудования, что позволит сократить сроки диагностики заболеваний, уточняет правительство региона.
Салехард - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
На Ямале обсудили работу обновленных мер поддержки тундровиков
11 ноября, 17:10
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалДмитрий Артюхов
 
 
