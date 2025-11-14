Следующий год на Ямале станет Годом здоровья

САЛЕХАРД, 14 ноя – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов объявил 2026 год Годом здоровья, в регионе запланировано развитие медицинской инфраструктуры, повышение квалификации медиков, создание спортобъектов и проведение просветительских проектов, сообщает правительство региона.

"Приняли решение, что 2026 год на Ямале будет посвящен здоровью. Это одна из главных тем в жизни человека. Здоровье – главное богатство, которое надо беречь. Сейчас активно создаем план мероприятий. Большой блок будет связан с вопросами медицины: запустим новые объекты здравоохранения, продолжим оснащать наши больницы новым оборудованием, повышать квалификацию врачей", - цитирует слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.

Отдельное внимание, по словам Артюхова, будет уделено просветительским проектам, направленным на популяризацию здорового образа жизни и формирование у детей полезных привычек. В планах – открытие новых спортивных объектов, а также возможность дополнить программу инициативами от жителей региона.

В пресс-службе правительства отмечают, что губернатор уже начал собирать мнения по наполнению программы Года здоровья. В частности, он пообщался с будущими мамами и медицинскими работниками, которые высоко оценили качество медобслуживания и комфорт в роддоме. Артюхов предложил увеличить количество экскурсий в роддом до одного раза в месяц.

Кроме того, Дмитрий Артюхов встретился с врачами, которые недавно переехали на Ямал по программе "Врачи, нужные Ямалу". Молодые специалисты отметили высокую оснащенность местных больниц и поддержку работодателя при переезде. В следующем году планируется стажировка для акушеров-гинекологов в Кадровом центре Москвы. Всего за два года реализации программы обучение в Кадровом центре прошли 200 терапевтов и педиатров.