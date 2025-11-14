ГК "Полипласт" представила решения на выставке "Химия-2025"

МОСКВА, 14 ноя - Пресс-служба ГК "Полипласт". В Москве завершилась 28-я Международная выставка химической промышленности и науки "Химия-2025". Группа компаний "Полипласт" – производитель наукоемкой химической продукции, входящий в перечень системообразующих предприятий РФ, – выступила генеральным спонсором мероприятия. За многолетнее участие в выставке холдинг был награжден дипломом постоянного участника.

Экспозицию ГК "Полипласт" посетили около 2 тысяч человек. Специалисты холдинга провели более 300 рабочих встреч с партнерами и потенциальными заказчиками, организовали серию экспресс-собеседований, в которых приняли участие порядка 300 студентов.

В первый день выставки стенд компании посетил Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Он подчеркнул важность выпускаемой холдингом продукции для развития химической отрасли и укрепления промышленной безопасности страны.

В рамках деловой программы эксперты предприятий холдинга — "Полипласт УралСиб", "Полипласт Новомосковск", "Полипласт Северо-запад", "Хромпик" и "Полипласт-Юг" — приняли участие в девяти профильных сессиях. В числе обсуждаемых тем – запуск проекта по выпуску эпоксидных смол на Урале, разработки суперпластификаторов и макромономеров нового поколения, практики создания импортозамещающих материалов, стратегия формирования кадрового резерва в химическую отрасль и многое другое.

За четыре дня работы выставки ГК "Полипласт" представила передовые решения по ключевым направлениям национального проекта "Новые материалы и химия".