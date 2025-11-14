https://ria.ru/20251114/vvs-2055035805.html
Уволенные из ВВС США военные-трансгендеры подали иск против администрации
Трансгендерные* военные, которые были уволены из ВВС США из-за политики президента США Дональда Трампа, подали иск против американской администрации, следует из
сша
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Трансгендерные* военные, которые были уволены из ВВС США из-за политики президента США Дональда Трампа, подали иск против американской администрации, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно иску, 17 трансгендерных военных, которые прослужили в ВВС США от 15 до 18 лет, требуют выплаты им пенсионных льгот и пособий, которые были отменены Пентагоном
в августе.
В августе портал Air & Space Forces Magazine сообщил, что руководство ВВС США отменило разрешение на досрочную пенсию для трансгендерных военных, отслуживших 15–18 лет. В мае Пентагон сообщил, что трансгендерные военные, отслужившие 15–18 лет, которые, согласно новой политике, должны быть уволены, смогут досрочно выйти на пенсию в качестве исключения из правил. Это рассматривалось как компенсация за вынужденное увольнение.
С приходом к власти президента США Дональда Трампа
в январе курс на интеграцию трансгендеров в армию был пересмотрен. Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что официальная политика Соединенных Штатов отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского. Он отменил 22 января в правительстве США политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика инклюзивности может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Американский президент также призвал подчиненных поощрять отказ от политики DEI.
*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ