Уволенные из ВВС США военные-трансгендеры подали иск против администрации

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Трансгендерные* военные, которые были уволены из ВВС США из-за политики президента США Дональда Трампа, подали иск против американской администрации, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

В августе портал Air & Space Forces Magazine сообщил, что руководство ВВС США отменило разрешение на досрочную пенсию для трансгендерных военных, отслуживших 15–18 лет. В мае Пентагон сообщил, что трансгендерные военные, отслужившие 15–18 лет, которые, согласно новой политике, должны быть уволены, смогут досрочно выйти на пенсию в качестве исключения из правил. Это рассматривалось как компенсация за вынужденное увольнение.