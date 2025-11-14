Рейтинг@Mail.ru
16:44 14.11.2025
Уволенные из ВВС США военные-трансгендеры подали иск против администрации
Уволенные из ВВС США военные-трансгендеры подали иск против администрации
Трансгендерные* военные, которые были уволены из ВВС США из-за политики президента США Дональда Трампа, подали иск против американской администрации, следует из
в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Уволенные из ВВС США военные-трансгендеры подали иск против администрации

Уволенные из ВВС США трансгендерные военные подали иск против администрации

CC BY 2.0 / U.S. Air Force photo by Justin Connaher / Американский военнослужащий во время инструктажа по стрельбе из пистолета
Американский военнослужащий во время инструктажа по стрельбе из пистолета - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
CC BY 2.0 / U.S. Air Force photo by Justin Connaher /
Американский военнослужащий во время инструктажа по стрельбе из пистолета. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Трансгендерные* военные, которые были уволены из ВВС США из-за политики президента США Дональда Трампа, подали иск против американской администрации, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно иску, 17 трансгендерных военных, которые прослужили в ВВС США от 15 до 18 лет, требуют выплаты им пенсионных льгот и пособий, которые были отменены Пентагоном в августе.
В августе портал Air & Space Forces Magazine сообщил, что руководство ВВС США отменило разрешение на досрочную пенсию для трансгендерных военных, отслуживших 15–18 лет. В мае Пентагон сообщил, что трансгендерные военные, отслужившие 15–18 лет, которые, согласно новой политике, должны быть уволены, смогут досрочно выйти на пенсию в качестве исключения из правил. Это рассматривалось как компенсация за вынужденное увольнение.
С приходом к власти президента США Дональда Трампа в январе курс на интеграцию трансгендеров в армию был пересмотрен. Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что официальная политика Соединенных Штатов отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского. Он отменил 22 января в правительстве США политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика инклюзивности может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Американский президент также призвал подчиненных поощрять отказ от политики DEI.
*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
Военные США на американской авиабазе во время выступления Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Пентагон в течение 30 дней начнет увольнять военных-трансгендеров
