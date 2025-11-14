Рейтинг@Mail.ru
14.11.2025
03:17 14.11.2025
Вучич заявил, что не обсуждал с Макроном поставки оружия и боеприпасов
Вучич заявил, что не обсуждал с Макроном поставки оружия и боеприпасов - РИА Новости, 14.11.2025
Вучич заявил, что не обсуждал с Макроном поставки оружия и боеприпасов
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе визита в Париж не обсуждал с французским коллегой Эммануэлем Макроном поставки оружия и боеприпасов, только... РИА Новости, 14.11.2025
в мире, россия, сербия, украина, александр вучич, эммануэль макрон, владимир путин, нато, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, Сербия, Украина, Александр Вучич, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, Еврокомиссия
Вучич заявил, что не обсуждал с Макроном поставки оружия и боеприпасов

Вучич заявил, что обсуждал с Макроном лишь путь к миру на Украине

Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 14 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе визита в Париж не обсуждал с французским коллегой Эммануэлем Макроном поставки оружия и боеприпасов, только путь к миру на Украине.
Вучич в четверг прибыл во Францию, где провел рабочий ужин и переговоры с французским президентом.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Вучич высказался о продаже Сербией военной продукции Украине
13 июня, 14:59
13 июня, 14:59
"Мы разговаривали и, верите или нет, мы не говорили ни о каком оружии, мы не говорили ни о каких боеприпасах, мы говорили о мире и о том, как и когда прийти к миру. Что мне дает большую надежду", - ответил президент Сербии журналистам на вопрос о том, обсуждался ли конфликт на Украине, трансляцию вело агентство Танюг.
Президент Сербии 12 ноября заявил, что европейские страны явно готовятся к войне с Россией, при этом Сербия оказалась "между молотом и наковальней" и должна найти способ выйти из-под удара, при этом продолжить укреплять свою армию и экономику, но постараться избежать вооруженного конфликта.
Вучич 5 октября призвал граждан быть рациональными и сохранять стабильность, сейчас, когда мировые политики готовятся к войне и увеличивают расходы на оборону.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Диалог по Украине не должен стать шансом для эскалации, заявили в Сербии
12 мая, 23:50
12 мая, 23:50
В мае государства-члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств ЕС. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами-членами Евросоюза, в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита.
Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24-25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Вучич пообещал блокировать оружейные сделки при сомнениях в получателе
29 мая, 22:53
29 мая, 22:53
 
В мире Россия Сербия Украина Александр Вучич Эммануэль Макрон Владимир Путин НАТО Евросоюз Еврокомиссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
