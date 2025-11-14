Как СССР пережил "ультраполярное вторжение" в Новый год 1979-го?

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Согласно прогнозам, предстоящая зима Согласно прогнозам, предстоящая зима ожидается аномально холодной. Не впервые страна будет переживать такие морозы. Например, одна из новогодних ночей вошла в историю СССР как самая ледяная.

Минус 50 градусов — не миф

Виной всему был антициклон с Карского моря: 28 декабря 1978 года температура резко упала ниже нуля. И в некоторых районах европейской части РСФСР столбики термометров опустились до минус 50 градусов. В Архангельске температура воздуха дошла до минус 43.

При этом в континентальных районах области столбики термометров опустились еще на четыре-восемь градусов ниже. Морозы достигали минус 45-51 градуса и на севере Коми АССР.

В Ленинградской области и в Ленинграде температура опустилась почти до минус 35 градусов. В Москве морозы доходили до минус 37 градусов, в Подмосковье столбики термометров опускались до минус 45.

"Ледниковый период"

К счастью, сильный мороз продлился недолго — в новогоднюю ночь в Москве температура держалась на отметке минус 31,5 градуса, но уже днем 1 января слегка потеплело.

Вместе с тем резонанс достиг и Америки. В США эмигрантская газета "Новое русское слово", передавая 31 декабря сообщение о "страшных морозах" в Москве, нагнетала: "Население говорит о ледниковом периоде".

Аномальный холод спровоцировал аварийные отключения отопления в разных городах: трубы просто не выдерживали попыток увеличить температуру воды. Во многих домах батареи полопались, подача горячей воды была нарушена. В ряде районов Москвы жителей многоэтажных домов эвакуировали из квартир.

"Морозы, каких в Москве под Новый год, говорят, еще не бывало, все жалуются, что мерзнут, у кого-то пропал свет, у кого-то лопнули трубы", — отмечал в дневнике писатель Марк Харитонов.

Трубопровод Трубопровод

Даже дома население куталось в несколько слоев одежды, валенки и шубы, закрывая одеялами окна и двери.

Резали колбасу бензопилой

Историк Наталья Самовер в беседе с "Вечерней Москвой" рассказывала, что в то время многие жители городов вывешивали авоську с продуктами за окно, когда они не помещались в холодильнике.

"В советские времена довольно часто так делали с продуктами, выдерживающими заморозку. Иногда их воровали вороны. И вот когда они достали колбасу, выяснилось, что ее невозможно разрезать. Ее пилили бензопилой, к счастью оказавшейся в доме", — рассказала историк.

Морозы окончательно спали только к 10 января 1979 года. Однако лютые холода смогли нанести значительный урон — как ЖКХ, так и экологии. Пострадали плодовые деревья, включая вишни, яблони, сливы и груши, из ягодных культур тяжело пришлось малине и крыжовнику.

Поделилась курткой, а сама не спаслась

К сожалению, суровые погодные условия привели к жертвам: пострадала группа школьников-спортсменов из Павлодара, состоявшая из 14 детей и их руководителя. Они отправились в поход на лыжах по Волге.

Ребята застряли в снежных заносах на реке. За помощью отправили, по разным данным, от одного до трех школьников, которые, к счастью, нашли домик лесника, разбили в нем окно, залезли внутрь и там переночевали. Утром их заметил местный тракторист. Всех детей быстро перевезли из зоны у реки в овраг. Там не было ветра, и удалось развести костер.